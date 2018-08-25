Вашингтон готов вновь нанести военный удар по Сирии

США предупредили Россию о том, что Вашингтон будет готов вновь нанести военный удар по Сирии в случае, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в стране. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По данным его источников, такое предупреждение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе его состоявшейся в четверг встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Как утверждает Bloomberg, США обладают информацией, согласно которой власти Сирии могут использовать химоружие, чтобы освободить один из последних районов страны, удерживаемых оппозиционными силами.

Болтон в ходе переговоров заявил, что в случае, если это произойдет, США готовы к более серьезному военному ответу в отношении Сирии по сравнению с теми, что были предприняты ими ранее, пишет агентство. Речь идет о двух ударах, нанесенных США по объектам в Сирии в 2017 и 2018 годах.

Как сообщает Bloomberg, в ходе консультаций в Женеве стороны обсудили вопросы, касающиеся возможности вывода военнослужащих США с базы на границе Сирии и Ирака, а также перспективы их сотрудничества с российскими силами. По данным агентства, договоренностей по этим вопросам достичь не удалось. США на переговорах отказались от предложения РФ приостановить введение санкций в отношении нефтяного сектора Ирана в рамках более широкого плана по урегулированию в Сирии.

В начале апреля 2018 года ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками Сирии химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов применения химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

Кроме того, в апреле 2017 года США выпустили со своих эсминцев около 60 ракет «Томагавк» по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение войсками Сирии химоружия в провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По версии США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.

Источник:ТАСС