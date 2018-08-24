За «крышевание» подпольного казино 1,4 млн рублей получил полицейский-взяточник в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, уличенного во взяточничестве, сообщили сегодня, 24 августа в региональном управлении СКР.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя) в отношении 33-летнего оперуполномоченного отдела полиции №8 «Кировский» УМВД по Новосибирску.

-По данным следствия, в 2016 году сотрудник полиции, с целью получения материальной выгоды, предложил лицу, занимающемуся на территории Новосибирска незаконной игорной деятельностью предупреждать его о предстоящих проверках со стороны сотрудников полиции за денежное вознаграждение. Первые денежные средства за информацию полицейский получил в феврале 2016 года, а с мая по август 2016 года денежные средства полицейский получал по фиктивному договору займа составленному на 3 млн рублей. В общей сложности за распространение служебной информации полицейский получил взятку более 1,4 млн рублей, — рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, обвинительное заключение утверждено заместителем областного прокурора Андреем Турбиным сегодня, 24 августа. По данным прокуратуры, обвиняемому ежемесячно давали взятки в виде денег в размере 100 тыс. рублей за каждое игорное заведение. Взамен сотрудник в погонах обязался информировать указанное лицо о проводимых полицейскими мероприятиях, направленных на выявление и пресечение незаконного проведения азартных игр. Кроме денег он получил мобильный телефон IPhone 5S стоимостью 23 990 рублей.

Противоправная деятельность полицейского была выявлена и пресечена службой собственной безопасности главка МВД России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.