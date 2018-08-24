Кулинарный и экотуризм вместо крахмального завода предложил развивать депутат в Бердске

На презентации первого этапа генерального плана речь зашла о перспективах развития Бердска. Депутат бердского горсовета Владимир Захаров высказал мнения, что в городе нужно развивать туризм. Не кулинарный, не экологический, а оздоровительный.

Напомним, генеральный план Бердска разрабатывает новосибирский СибНИИ градостроительства. Его представители рассказали о завершении первого этапа. Разработчики объяснили, что данный этап не содержит проектных предложений, он посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Все сведения о земле, объектах местного значения, функциональном зонировании, существующем землепользовании получены официальным путем из официальных источников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчики заявили о том, что на территории Бердска могут появиться новые производства, например крахмальное производство. А сам он может войти в состав наукополиса площадью 1279 кв. км. Кроме Кольцова, наукограда и новосибирского научного центра Академгородка туда входит территория левобережья, поселок Краснообск, Новосибирска, Бердска, Мичуринского сельсовета, Морского сельсовета, Новолуговского сельсовета, Березовского сельсовета.

Депутат бердского горсовета Владимир Захаров поинтересовался у главного градостроителя СибНИИ градостроительства Сергея Заусаева, какую основную функцию Бердска он видит в агломерации Новосибирской области. Учитывая воду и берега.

В проекте нужно показать, что у Бердска есть несколько разных ресурсов развития, в первую очередь, это его географическое положение на берегу водохранилища и Бердского залива, то есть рекреационный ресурс, отметил Заусаев.

— Хотим мы этого или не хотим, но территория, приближенная к водохранилищу — это ресурс не только Бердска, но и всей новосибирской агломерации. Более того, существующий документ территориального планирования регионального уровня, схема территориального планирования области еще 10 лет назад заложила предложения и решения по рассмотрению рекреационному каркасу агломерации. Есть расчеты, какую антропогенную нагрузку может выдержать территория. Все равно это ресурс для развития рекреационного и туристического бизнеса, — подчеркнул Сергей Анатольевич.

Но туризм бывает кулинарный, экотуризм, но есть туризм оздоровительный, добавил Захаров.

— Если смотреть с точки зрения агломерации, то рядом с нами находится клиника Мешалкина — шикарный центр не только для России, но и для Европы. Так может, здесь и должен быть оздоровительный туризм, тогда получается и крахмал, и все другое уйти на другую сторону. Главное — это здоровье человека, основа основ. А здоровье — это экологическая вещь. А нам бог дал воду, землю и зелень. Так вот это надо сберечь и заложить в основу всех этих аспектов. Наверное, к «Веге» или бритве «Бердск» мы уже не вернемся, может надо возродить понятие «сибирское здоровье», восстановление, — акцентировал Владимир Юрьевич.

Заусаев отметил, что это нужно делать проектом, и чтобы институт Мешалкина заинтересовался им.

— Сколько людей, столько и мнений. Превращать Бердск в спальный район — это тоже не вариант. Я с коллегой тут не соглашусь как раз. Вот эта позиция, где у нас будет сбалансирована и зона отдыха, и развитие рабочих мест, это гораздо перспективнее, на мой взгляд. Сегодня очень много людей трудоспособного населения уезжает в Новосибирск. И если эту проблему наша генеральный план наукополис как-то поможет разрешить, было бы хорошо, — высказала свою точку зрения депутат бердского горсовета Елена Белова.