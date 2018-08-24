Гимном националистов открыл Порошенко военный парад в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в честь Дня независимости в Киеве отрывком из «Марша украинских националистов», сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден «Организацией украинских националистов» в 1932 году в качестве гимна ОУН, запрещенной в России.

Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку. Строку «Кормил нас гнев и злость на врагов» Порошенко начал со слова «взрастил».

На территории России запрещено боевое крыло ОУН — «Украинская повстанческая армия» (УПА). С 1942 года боевики действовали преимущественно на Западной Украине и воевали против советских войск, сотрудничая с нацистами. После окончания Великой Отечественной войны УПА, запрещенная в России, продолжала действовать против советской власти.

В 2014 году ОУН (запрещена в РФ) функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам запрещенных в РФ ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины. Москва это решение осудила.

Источник: РИА Новости