Гимном националистов открыл Порошенко военный парад в Киеве

За «крышевание» подпольного казино 1,4 млн рублей получил полицейский-взяточник в Новосибирске
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Городом беспредела назвала Бердск жена обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ
Кулинарный и экотуризм вместо крахмального завода предложил развивать депутат в Бердске
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Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
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Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом
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