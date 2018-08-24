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Безопасной дозы алкоголя не существует

Употребление спиртного даже раз в день повышает риск возникновения таких заболеваний, как рак.

24.08.2018 3 коммент.

Безопасной дозы алкоголя не существует
Даже малые дозы алкоголя вредят здоровью, свидетельствуют данные масштабного исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В исследовании подтверждены прежние выводы, что небольшое количество алкоголя защищает сердце. Но вместе с тем спиртное увеличивает риск возникновения рака и других заболеваний, который перевешивает положительные эффекты. «Наши результаты показали, что наиболее безопасный уровень потребления алкоголя — нулевой», говорится в исследовании.

Ученые — создатели проекта «Глобальное бремя болезней» из университета Вашингтона в Сиэтле — отметили, что их работа является наиболее точной на этот день, так как при проведении исследования они учли многие факторы.

Ими были проанализированы данные жителей 195 стран в возрасте от 15 до 95 лет, ученые сравнивали показатели людей, которые не пьют, и тех, кто употребляют алкоголь.

Исследователи выяснили, что из 100 тысяч непьющих у 914 человек обнаружили связанные с алкоголем проблемы со здоровьем. Если люди употребляли один напиток в день, риск появления заболеваний повышался на 0,5%, две дозы алкоголя в день — на 7%, пять — на 37%.

Всего от связанных с употреблением алкоголя болезней в 2016 году в мире скончались 2,8 млн человек, говорится в исследовании.

Источник: Интерфакс


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    …из 100 тысяч непьющих у 914 человек обнаружили связанные с алкоголем проблемы со здоровьем…

    у 0.94% непьющих получается обнаружили связанные с алкоголем проблемы со здоровьем *CRAZY*

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  2. вот

    ну да,ну да…..в Чернобле из ликвидаторов кто пил еще живы хоть и болячек много,а трезвленники через 5 лет потихому ушли в даль далекую. наука это теоретики-жизнь совсем другое!

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  3. Аноним

    У меня все знакомые- трезвенники умерли от рака, и только один алкоголик умер от цирроза.

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