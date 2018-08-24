Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом

Автор идеи об изъятии сверхдоходов у 14 компаний на входе в здание РСПП заявил: «Мы, кажется, договорились». На встречу с Белоусовым пришли представители 16 компаний, в том числе тех, которых не было в его списке.

«Мы, кажется, договорились», — заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, автор идеи изъятия сверхдоходов у «Сибура», предприятий металлургической отрасли и производителей удобрений, перед началом встречи с бизнесменами в офисе Российского союза промышленников и предпринимателей. «С РСПП», — уточнил он, передает корреспондент РБК.

Глава РСПП Александр Шохин не ответил на звонки корреспондента РБК.

Председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов заявил, что оценивает совещание «как встречу приятных людей, для того чтобы поговорить по экономическим вопросам». «Я вообще не знаю, что предлагается. В документах, которые гуляют в свободном доступе, говорится, что компании должны поделиться природной рентой. А мы не добываем полезные ископаемые, не платим НДПИ и пошлину. […] Если говорить про экспортную пошлину, то на один из наших продуктов, сжиженный углеводородный газ, действует пошлина, которая работает так: чем выше цены, тем выше процент изъятия», — сказал он.

На встречу пришел и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, но он не стал отвечать на вопросы журналистов перед ее началом.

В четверг стало известно, что Белоусов потребовал, чтобы на встрече в РСПП компании представляли именно владельцы, а не наемные менеджеры. В списке Белоусова значились 14 металлургических и нефтехимический компаний, а также производители удобрений. На встречу в РСПП приехали представители 16 компаний, следует из материалов РСПП. Из собственников 14 компаний, указанных в его письме, на встречу пришли только четверо — Игорь Зюзин («Мечел»), Дмитрий Мазепин («Уралкалий»), Андрей Гурьев («ФосАгро») и Александр Фролов (Evraz), следует из списка РСПП. К ним присоединился совладелец и председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин (группы «Илим» не было в «списке Белоусова»). На встречу в РСПП , судя по материалам пресс-службы, не пришел представитель только одной компании из «списка Белуосова» — СУЭК. Зато вместо него должен быть главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Страшнов, а «Еврохим», как и СУЭК, подконтролен Андрею Мельниченко.

Другими участниками встречи, согласно материалам РСПП, являются глава союза Александр Шохин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замглавы экспертного управления администрации президента Леонид Осипов, замминистра финансов Андрей Иванов, гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, зампред наблюдательного совета АЛРОСА Сергей Иванов, гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий, старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев, глава «ЕвроХима» Дмитрий Страшнов, гендиректор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев, глава ММК Павел Шиляев, глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов, предправления НЛМК Григорий Федоришин.

Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с идеей изъять сверхдоходы в размере более 500 млрд руб. у 14 компаний и направить их на выполнение майских указов. На письме помощника, оказавшемся в распоряжении РБК, стоит резолюция президента «согласен».

Бизнес критически отнесся к идее Белоусова. В РСПП неделей ранее, 17 августа, заявили, что инициатива может привести к дефолту российских компаний. В Союзе промышленников также назвали его идею «недостаточно проработанной» и «избирательной».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал предложение Белоусова нецелесообразным.

Источник: РБК