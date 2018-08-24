На президентский грант проводят фестиваль «Керама-Бердь» в Бердске

23 августа начал работу II Открытый областной детский фестиваль «Керама-Бердь». Впервые он проводится при поддержке местной общественной организации «Союз женщин города Бердска» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организует и проводит фестиваль детская художественная школа «Весна». Помогают давние партнёры: детская школа искусств «Берегиня», Бердский историко-художественный музей, Дворец культуры «Родина», молодежный центр «100 друзей». Часть мероприятий пройдёт на их площадках. На фестиваль в Бердск приехали дети из Искитима, Маслянино, Линёво, Красноозёрски, Мошково, Краснообска, а также Красноярска.

На открытии фестиваля на территории лыжной базы «Метелица» директор «Весны» Татьяна Юдинцева отметила, что фестиваль — это радость и творчество и возможность показать себя и поучиться у других. Он будет проходить три дня. Программа мероприятия очень насыщенна. Мастер-классы, экскурсии в бердский историко-художественный музей, просмотр мультфильмов в мультипликационной студии «Дом».

— Я желаю вам в эти фестивальные дни найти новых друзей, получить вдохновение. Показать все свои умения и знания на конкурсной программе, — высказал Юдинцева.

Преподаватель детской художественной школы «Весна» и идейный вдохновитель фестиваля Ирина Бакшеева участников фестиваля напутствовала: не волноваться и не думать, как уложить соперника на лопатки, а получить удовольствие от того, чем вы занимаетесь.

Начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко, поблагодарила педагогов и родителей, которые нашли возможность отправить детей для участия в прекрасном фестивале и пожелала, чтобы участников сопровождала удача и чтобы погода во время мероприятия была хорошая.

Доброму пожеланию суждено было сбыться уже через час. Если на момент открытия шел дождь, спустя время небо прояснилось и выглянуло солнце.

Окунуться в мир керамики участники фестиваля могли, сделав собственными руками медведя и птичку. Руководители мастер-классов поделились секретом: чтобы фигурка из глины хорошо получились, материал должен быть эластичным, для этого его не нужно мять, чтобы теплотой рук не испарить влагу.

После обжига плоские фигурки можно расписать и, приклеив на магнит, повесить на холодильник, отметила преподаватель из «Весны» Светлана Удобкина, проводившая мастер-класс.

Автор видео Елена Белоусова



Семилетняя Дарина Рябова вместе с другими ребятишками вылепила медведя. Процесс изготовления символа Сибири понравился маленькой бердчанке:

— Интересно, как кусочек глины превращается в зверя. Мишка у меня получился хороший, милый и чуть-чуть горбатый.

Гусли может освоить каждый

17 летний Иван Церегородцев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что играет на исконно русском инструменте два года. Интерес к гуслям проснулся на уроках истории в школе. Первые гусли, на которых учился играть молодой человек, сделал его учитель технологии Сергей Малков. Молодого человека настолько захватил процесс, что сейчас он преподает в новосибирской школе гуслей. Как утверждает гусляр, чтобы освоить этот инструмент не требуется музыкальное образование, даже при отсутствии слуха вы без труда освоите струнный инструмент.

— Главное — душа. Вспомнишь свои славянские корни и тогда заиграют гусли,- подчеркивает Иван.

Автор видео Елена Белоусова



Бердчанка Анастасия Вовчансчкая, спустя несколько минут, сыграла незатейливую мелодию на гуслях. По мнению девушки, это ей далось легко, просто нужно немного приноровиться:

— Играть на гуслях очень приятно. Я прикоснулась к русской культуре, почувствовала нашу русскую простоту. Очень мелодичный звук у инструмента, всем рекомендую попробовать.

Закрытие фестиваля и награждение победителей состоятся 25 августа.