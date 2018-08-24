КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США

Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

На президентский грант проводят фестиваль «Керама-Бердь» в Бердске

На Украине признали давнее желание крымчан вернуться в Россию

Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Губернатор следит за движением маршруток в Бердске

В АО «РЭС» осуществляется внедрение современных автоматизированных информационно-измерительных систем учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)

Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

Сгорела «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника

«Ладу-Ларгус» от врио губернатора получил священник из Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США

Ученые предупредили, что борьба с дезинформацией может привести к эффекту «кормления троллей» и раздуванию дебатов. С фейковыми страницами борются Twitter и Facebook.

24.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Тактику интернет троллей из России выявили исследователи из США

Американские исследователи изучили феномен споров о прививках в Twitter и пришли к выводу, что они искусственно обостряются «российскими троллями». Цель вмешательства — посеять недоверие и обострить конфликты в обществе.
Основной тактикой российских интернет-троллей является участие в спорах на обеих сторонах, чтобы разжечь конфликты и посеять недоверие в обществе. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона, которые изучили опубликованные в Twitter сообщения противников и сторонников вакцинации, пишет The Guardian. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Public Health.

Исследователи изучили феномен споров в Twitter о вреде и пользе вакцинации. Их озадачили жаркие споры по этой теме в Twitter, хотя в реальной жизни большинство американцев признают полезность вакцин. Исследователи с помощью различных методов, в том числе основываясь на данных конгресса и спецслужб, идентифицировали троллей и ботов, связанных с российской «фабрикой троллей». Изучив данные за 2014–2017 годы, ученые пришли к выводу, что тролли и боты в 22 раза чаше обычных пользователей поднимали тему вреда и пользы от прививок, причем тролли поддерживали обе стороны конфликта, разжигая его, и пытаясь подорвать доверие к вакцинации.

Для этого они пытались обострить конфликт по расовому признаку, использовались аргументы об имущественном неравенстве («богатые получают качественные вакцины, а мы — нет»), религиозные мотивы, а также другие болевые точки американского общества.

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе», — считает один из участников исследования, Марк Дредзе. «Играя на обеих сторонах, они подрывают доверие общественности к вакцинации, подвергая всех нас риску инфекционных заболеваний. Вирусы не уважают национальных границ», — цитирует ученого The Washington Post.

Ученые предупредили, что борьба с дезинформацией может привести к эффекту «кормления троллей» и раздуванию дебатов, поставив под сомнение положения, по которым в обществе на самом деле существует консенсус.

Тема прививок является лишь одной из немногих, с помощью которых тролли пытаются разжечь конфликты и посеять недоверие, считают исследователи. Например, один из ботов, общее количество постов которого превысило 6 тыс., посвятил вакцинации всего 38 твитов. Однако это произошло именно тогда, когда тема вакцин всплыла в новостном поле в связи с одним из поручений президента Дональда Трампа.

Исследователи также отметили, что многие аккаунты участников дебатов невозможно классифицировать. Это могут быть как живые люди, так и «киборги», то есть захваченные ботами аккаунты, когда-то принадлежавшие реальным людям.

Еще одна значительная часть ботов в Сети занята распространением вредоносного программного обеспечения.

По информации Twitter, в последние месяцы соцсеть блокировала более 1 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в день. В мае и июне количество заблокированных учетных записей превысило 70 млн. Twitter также объявил, что введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера, для того чтобы избавиться от троллей и бот-аккаунтов.

«Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе», — заявили вице-президент Дел Харви и руководитель отдела по безопасности Йоель Рот в блоге компании.

О борьбе с ложными и фейковыми страницами неоднократно объявляла также социальная сеть Facebook.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика