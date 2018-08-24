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На Украине признали давнее желание крымчан вернуться в Россию

По мнению депутата Верховной рады Ивана Винника, украинские спецслужбы допустили большую ошибку и не увидели растущей неприязни к Киеву на полуострове.

24.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

На Украине признали давнее желание крымчан вернуться в Россию

Жители Крыма действительно хотели, чтобы полуостров вошел в состав РФ. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

В эфире телеканала «112 Украина» 22 августа политик также отметил, что процесс воссоединения обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, украинские спецслужбы допустили большую ошибку и не увидели растущей неприязни к Киеву на полуострове.

При этом он указал, что Украина будет работать над «возвращением» полуострова, которое закреплено в новом закон о «реинтеграции временно оккупированных территорий», и не исключает силового сценария.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором почти 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Москва неоднократно указывала, что голосование на полуострове прошло с соблюдением международного права, не нарушило устава ООН, и соответственно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

20 августа так называемый представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что Киев не планирует возвращать Крым под свой контроль военным путем.

Источник: Известия


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