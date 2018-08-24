Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

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Замечательный артист и очень хороший боец!
Так что,если что-то хочет,пусть делает,тем более играет в других фильмах и пишит сам музыку!
P.S.я немного отвлекусь от темы,но сегодня я видел очень яркий сон,которые вижу редко — пришлось его при пробуждению срочно записать.Так вот:г.Новосибирск будет очень и очень здорово переделывать,и,главное,что я заметил,не г.Омск,куда я перенесся ради интереса,а именно город Нов-ск.Скорее это будет связано,что Нов-ску будет дан другой статус,часть Москвы переведут сюда/будет как административный центр/.Проект уже разработан,я так думаю,объявят об этом после того,как закончат с переходом на новую пенсию.
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