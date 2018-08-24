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Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Актер как гражданин России встал на учет в ФНС Электростали. В ближайшее время он выберет систему налогообложения: по общей, упрощенной, либо приобретет патент.

24.08.2018 Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин 2 коммент.

Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Актёр Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в России, чтобы легализовать свою деятельность, так как большую часть времени он живёт и работает в РФ, сообщил РИА Новости представитель артиста Анар Рейбанд.

Он пояснил, что Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где он проживает на данный момент.

«Дело в том, что мистер Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы», — сказал Рейбанд.

Он отметил, что Сигал уже снялся в нескольких фильмах в России, и намерен продолжить эту деятельность.

«Более того, он замечательный музыкант, записал несколько блюзовых альбомов, и в планах у него записать новый», — добавил собеседник агентства.

Информация о том, что Сигал зарегистрирован в качестве ИП, появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Таким образом, актер сможет платить налоги в РФ от предпринимательской деятельности, но при этом в ближайшее время Сигал должен будет выбрать, по какой системе налогообложения он будет это делать: по общей, упрощенной, либо приобретет патент.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Человек

    Замечательный артист и очень хороший боец!
    Так что,если что-то хочет,пусть делает,тем более играет в других фильмах и пишит сам музыку!
    P.S.я немного отвлекусь от темы,но сегодня я видел очень яркий сон,которые вижу редко — пришлось его при пробуждению срочно записать.Так вот:г.Новосибирск будет очень и очень здорово переделывать,и,главное,что я заметил,не г.Омск,куда я перенесся ради интереса,а именно город Нов-ск.Скорее это будет связано,что Нов-ску будет дан другой статус,часть Москвы переведут сюда/будет как административный центр/.Проект уже разработан,я так думаю,объявят об этом после того,как закончат с переходом на новую пенсию.
    Человек —- *IN LOVE*

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  2. Аноним

    :-D :-D :-D сказочник :-D :-D :-D

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