КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США

Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

На президентский грант проводят фестиваль «Керама-Бердь» в Бердске

На Украине признали давнее желание крымчан вернуться в Россию

Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Губернатор следит за движением маршруток в Бердске

В АО «РЭС» осуществляется внедрение современных автоматизированных информационно-измерительных систем учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)

Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

Сгорела «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника

«Ладу-Ларгус» от врио губернатора получил священник из Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Выбор футбольной школы для ребёнка

Среди огромного количества существующих видов спорта, отдельного внимания заслуживает футбол.

24.08.2018 Фото: kartinki-vernisazh.ru Нет комментариев

Выбор футбольной школы для ребёнка
Этот вид спорта открывает перед упорными и талантливыми игроками широкие возможности. Ведь именитые отечественные и тем более зарубежные клубы готовы платить хорошим игрокам космические суммы денег. Более того, игра может доставлять массу удовольствия, потому что она очень интересная. В ней ценятся не только индивидуальные качества футболистов, но и командная слаженность.
Если ваш ребёнок захотел всерьез заняться таким видом спорта, тогда стоит подыскать для него подходящую секцию. Футбольная школа Megaball осуществляет набор способных ребят. Здесь с ребятами работают опытные тренеры, поэтому можно рассчитывать на высокую эффективность занятий.
Перед тем, как отдать ребенка в футбольную секцию, необходимо разобраться с преследуемыми целями. Возможно, у родителей есть желание сделать из него известного футболиста или просто воспитать в нем силу духа, высокие командные качества, улучшить его физические способности. В первом случае можно обратить внимание на специализированные академии, которые часто функционируют при футбольных клубах. Только нужно учесть, что в них действует довольно жесткий отбор, поэтому рассчитывать на успешное зачисление не приходится. Во втором случае, стоит отдать предпочтение хорошей футбольной школе.
Обязательно задумайтесь о том, насколько важно для Вас расстояние до школы. Может, есть необходимость, чтобы ребёнок занимался максимально близко к дому. В случае выбора специализированной школы, где трудятся профессиональные тренеры, тогда к поиску стоит отнестись серьезнее.
Выбрав из нескольких вариантов, необходимо ознакомиться с методиками, которые применяются в данных секциях. К примеру, одна техника может предполагать обучение с развития выносливости и силы, а другая акцентировать внимание на оттачивании мастерства и правильности движений.
Обязательно посмотрите, как проходят тренировки, после чего пообщайтесь с тренером и расскажите о своих пожеланиях, касающихся тренировок. И еще, обязательно узнайте у ребенка, насколько сильно он хочет стать футболистом и что готов для этого делать.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика