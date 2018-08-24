Выбор футбольной школы для ребёнка

Этот вид спорта открывает перед упорными и талантливыми игроками широкие возможности. Ведь именитые отечественные и тем более зарубежные клубы готовы платить хорошим игрокам космические суммы денег. Более того, игра может доставлять массу удовольствия, потому что она очень интересная. В ней ценятся не только индивидуальные качества футболистов, но и командная слаженность.
Если ваш ребёнок захотел всерьез заняться таким видом спорта, тогда стоит подыскать для него подходящую секцию. Футбольная школа Megaball осуществляет набор способных ребят. Здесь с ребятами работают опытные тренеры, поэтому можно рассчитывать на высокую эффективность занятий.
Перед тем, как отдать ребенка в футбольную секцию, необходимо разобраться с преследуемыми целями. Возможно, у родителей есть желание сделать из него известного футболиста или просто воспитать в нем силу духа, высокие командные качества, улучшить его физические способности. В первом случае можно обратить внимание на специализированные академии, которые часто функционируют при футбольных клубах. Только нужно учесть, что в них действует довольно жесткий отбор, поэтому рассчитывать на успешное зачисление не приходится. Во втором случае, стоит отдать предпочтение хорошей футбольной школе.
Обязательно задумайтесь о том, насколько важно для Вас расстояние до школы. Может, есть необходимость, чтобы ребёнок занимался максимально близко к дому. В случае выбора специализированной школы, где трудятся профессиональные тренеры, тогда к поиску стоит отнестись серьезнее.
Выбрав из нескольких вариантов, необходимо ознакомиться с методиками, которые применяются в данных секциях. К примеру, одна техника может предполагать обучение с развития выносливости и силы, а другая акцентировать внимание на оттачивании мастерства и правильности движений.
Обязательно посмотрите, как проходят тренировки, после чего пообщайтесь с тренером и расскажите о своих пожеланиях, касающихся тренировок. И еще, обязательно узнайте у ребенка, насколько сильно он хочет стать футболистом и что готов для этого делать.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10