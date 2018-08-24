В АО «РЭС» осуществляется внедрение современных автоматизированных информационно-измерительных систем учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)

Особую актуальность этот тренд имеет в электроэнергетике. Соответствующий законопроект, направленный на развитие интеллектуальных систем учёта электрической энергии, уже принят Госдумой РФ в первом чтении в ноябре 2017 года. Окончательное утверждение законопроекта ожидается до конца текущего года. Интеллектуальные системы учёта станут основой для дальнейшего развития технологии интеллектуальной сети, позволят не только снизить потери электрической энергии, не связанные с технологическим процессом её передачи, и укрепить платежную дисциплину, но и комплексно решать вопросы энергосбережения.

Особое внимание внедрению инновационных технологий и инструментов уделяют и в акционерном обществе «Региональные электрические сети» – системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области. В рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии АО «РЭС» внедряется автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП), а также система дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учёта электрической энергии.

Только за 2017 год АО «РЭС» было введено в эксплуатацию 4 269 «умных» счетчиков, а уже за 1 первое полугодие 2018 года допущено в эксплуатацию еще 1348 интеллектуальных приборов учёта.

Глобальной задачей, стоящей перед Обществом, является создание общей автоматизированной системы, которая позволит не только контролировать потребление электрической энергии, но и отслеживать параметры режимов электрической сети, дистанционно осуществлять оперативное управление. В рамках этой задачи АО «РЭС» проводит автоматизацию высоковольтных подстанций и безусловным лидером Общества является филиал «Восточные электрические сети», который осуществляет обслуживание более 2800 км высоковольтных линий электропередачи и более 60 крупнейших электрических подстанций различных классов напряжения и мощности.

На сегодняшний день в зоне ответственности филиала установлено 1826 современных высокоточных комплексов учёта (класс точности приборов учёта 0,2 и 0,5S), которые позволяют фиксировать даже малейшее потребление электрической энергии. А каждая из подстанций оснащена устройствами сбора и передачи данных. Со всех приборов учёта информация поступает в автоматическом режиме и обрабатывается с помощью специального программно-технического комплекса.

Таким образом, можно сказать, что автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта потребления электрической энергии в филиале «Восточные электрические сети» реализована на 100%.

Вся поступающая информация тщательно анализируется специалистами филиала, которые на основе результатов анализа сложившихся перетоков формируют предложения по изменению режимов электрической сети. Только за 2017 год эффект от изменения электрических режимов в высоковольтной сети составил почти 7,5 млн. кВт*ч.

Одним из ключевых преимуществ автоматизированных систем учёта и соответствующих программных комплексов является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей, что позволяет исключить безучётное и бездоговорное потребление электрической энергии. По выявленным фактам специалисты АО «РЭС» составляют акты, на основании которых производится расчёт объема и стоимости потребленной электроэнергии. А нарушители, в итоге, не только должны будут оплатить компенсации за незаконное потребление электрической энергии, но и могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ.

Так, осуществление постоянного контроля за потреблением непосредственно с источников питания позволило только за 2018 год выявить факты хищения электрической энергии почти на 4 млн. кВт*ч. При этом более трети выявленного объема пришлось на долю одного из крупных предприятий региона, в отношении которого был оформлен контрольный акт о неучтенном потреблении электрической энергии на общую сумму несколько миллионов рублей.

Следует отметить, что массовая установка интеллектуальных приборов учёта позволит максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит и избежать возможных негативных последствий, вызванных хищением электрической энергии . Например, порчи бытовой техники, дорогостоящего оборудования из-за скачков напряжения или даже пожара.

Таким образом, применение систем интеллектуального учёта электрической энергии даёт ряд дополнительных возможностей и несомненных выгод как сетевой организации, так и непосредственно потребителям.

Кроме того, использование современных автоматизированных систем позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом, а также оперативно осуществлять локализацию повреждений.

В качестве мер по снижению потерь и поддержанию показателей качества электрической энергии АО «РЭС» дополнительно устанавливает современные микропроцессорные устройства регулирования напряжения. В 2018-2019 году планируется завершить монтаж блоков автоматического регулирования напряжения на 52 высоковольтных подстанциях, что позволит обеспечить автоматическое поддержание требуемого уровня напряжения в присоединенных электрических сетях, и, в целом, повысить уровень качества энергоснабжения потребителей в регионе.

Весь комплекс мероприятий по внедрению автоматизированных интеллектуальных систем учёта электрической энергии направлен на выполнение главной задачи Общества – обеспечение надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Учитывая несомненные преимущества современных систем учёта электрической энергии, АО «РЭС» рекомендует потребителям самостоятельно инициировать установку интеллектуальных приборов на границе балансовой принадлежности электрических сетей. В случае принятия бытовым потребителем решения по установке интеллектуального прибора учёта наружной установки или замене им существующего – необходимо только приобрести данный счетчик и обратиться в АО «РЭС» с заявлением на его установку, которая производится бесплатно.

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