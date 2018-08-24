Губернатор следит за движением маршруток в Бердске

На строгом контроле отдела транспорта и дорожного хозяйства Минтранса Новосибирской области стоит работа маршрутных такси №15, 16 и 18 в Бердске. На все эти маршруты поступили жалобы от пассажиров на сход машин с рейса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа бердчанка Алена пожаловалась, что маршрутку №15 иногда приходится ждать более 30 минут, а водители маршруток №12 отказываются возить пассажиров до остановки «Химзавод». Уже на следующий день на почту редакции «Курьера» пришло письмо из приемной врио губернатора Андрея Травникова — на жалобу оперативно отреагировали в министерстве транспорта Новосибирской области.

Митранс связался с бердской горадминистрацией и получил информацию о том, что 20 августа 3 автобуса перевозчика сошли с линии по причине технической неисправности, что вызвало увеличение времени ожидания для пассажиров. В связи удаленности автопредприятия от начального и конечного пунктов маршрута, а также отсутствием необходимого количества резервных автобусов, оперативно произвести замену не представлялось возможным.

Перевозчику указали на то, что необходимо повысить качество технического обслуживания транспорта, а водителям соблюдать расписание движения маршрутов.

Министерство транспорта отметило, что работа маршрута №15 «Химзавод – Юбилейный» взята на особый контроль отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска. С водителями маршрута №12 проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения существующей схемы движения маршрута – заезда на остановку «Химзавод».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, специалисты отдела ежедневно проводят утренние и вечерние рейды на маршрутах №15, №18 и №16. На последний жалоба от пассажира на сходы автобуса с рейса недавно поступила в отдел транспорта. В ходе рейдов проверяют, сколько машин вышло на линию, а также отслеживают их по ГЛОНАСС, работают с перевозчиками. Есть поломки, но это не должно сказываться на пассажирах, подчеркнула Нятина. Перевозчикам выдают предписания следить за техническим состоянием транспорта, проводить предрейсовое обслуживание и в случае сходов оперативно предоставлять замену сломавшемуся транспорту.

Надежда Нятина отметила, что работа проблемных маршрутных такси в Бердске стоит на контроле Минтранса Новосибирской области.

Что касается маршрута №12, то в ряде случаев водители отказываются заезжать на остановку общественного транспорта «Химзавод».

Когда водители отказываются везти на эту остановку, записывайте госномер машины и звоните в отдел транспорта и дорожного хозяйства по тел.: 2-00-97, советует Нятина.

Есть в Бердске маршруты, которые не вызывают нареканий со стороны пассажиров. Регулярно ходят маршрутки №14, №17. Об этом говорят сами пассажиры.

— Многое зависит от бригадира. На маршруте №17 бригадир каждое утро всех сама выставляет. И водители там очень ответственные, работают много лет. Если поступает какая-либо жалоба, бригадир немедленного реагирует и все решает, — привела пример отлаженной работы Надежда Валерьевна.