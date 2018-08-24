КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США

Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

На президентский грант проводят фестиваль «Керама-Бердь» в Бердске

На Украине признали давнее желание крымчан вернуться в Россию

Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Губернатор следит за движением маршруток в Бердске

В АО «РЭС» осуществляется внедрение современных автоматизированных информационно-измерительных систем учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)

Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

Сгорела «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника

«Ладу-Ларгус» от врио губернатора получил священник из Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

38-летняя Екатерина Васильева ушла из дома на ул. Советской 21 августа. Полиция объявила ее в розыск.(ОРИЕНТИРОВКА)

24.08.2018 2 коммент.

Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

Отдел МВД России по Бердску разыскивает Васильеву Екатерину Владимировну 1980 года рождения, сообщили в региональном полицейском ведомстве сегодня, 24 августа.

21 августа в 10.00 женщина ушла из дома по улице Советской и пропала без вести.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, плотное телосложение, короткая стрижка, вьющиеся волосы темно-русого цвета.

В день исчезновения была одета в черную майку, красную клетчатую рубашку на выпуск, серый жилет без рукавов, черные лосины, черные кроссовки Puma с белыми вставками, на шее – повязка синего, зеленого и оранжевого цветов (может использоваться как платок) и солнцезащитные очки с пластиковой оправой розового цвета.

Полиция просит всех, кто знает что-то о местонахождении Екатерины, позвонить по номерам 02, 112 или 020; (38341) 3-09-93; (38341) 3-00-23; 8 (953) 887-79-11.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

(2) Комментариев

  1. Человек

    Скорее всего,Екатерина Васильевна находится где-то в медицинском учреждении!
    Обзвоните все медучреждения,наверное ей стало плохо,или пошла специально на прием.
    Человек —— *IN LOVE*

    Thumb up 1 Thumb down 2

  2. Аноним

    Эта женщина уже продолжительное время ходит по военному городку в неадекватном состоянии.А в семье этого не видят или не хотят видеть

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика