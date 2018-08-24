Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

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Скорее всего,Екатерина Васильевна находится где-то в медицинском учреждении!
Обзвоните все медучреждения,наверное ей стало плохо,или пошла специально на прием.
Человек ——
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Эта женщина уже продолжительное время ходит по военному городку в неадекватном состоянии.А в семье этого не видят или не хотят видеть
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