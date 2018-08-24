Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

Отдел МВД России по Бердску разыскивает Васильеву Екатерину Владимировну 1980 года рождения, сообщили в региональном полицейском ведомстве сегодня, 24 августа.

21 августа в 10.00 женщина ушла из дома по улице Советской и пропала без вести.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, плотное телосложение, короткая стрижка, вьющиеся волосы темно-русого цвета.

В день исчезновения была одета в черную майку, красную клетчатую рубашку на выпуск, серый жилет без рукавов, черные лосины, черные кроссовки Puma с белыми вставками, на шее – повязка синего, зеленого и оранжевого цветов (может использоваться как платок) и солнцезащитные очки с пластиковой оправой розового цвета.

Полиция просит всех, кто знает что-то о местонахождении Екатерины, позвонить по номерам 02, 112 или 020; (38341) 3-09-93; (38341) 3-00-23; 8 (953) 887-79-11.