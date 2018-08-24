«Ладу-Ларгус» от врио губернатора получил священник из Бердска

Глава Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 24 августа, встретился с двадцатью многодетными семьями из 15 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Главам семей были вручены ключи от новых автомобилей марки «Лада-Ларгус».

«В Новосибирской области много многодетных семей, и хотелось бы чтобы их было еще больше. Правительство региона старается оказывать многодетным семьям всяческую поддержку, финансовую и социальную. С 2012 года у нас реализуется такая мера поддержки, как бесплатное предоставление многодетным семьям автомобилей. Приятно смотреть на вас, на колонну из двадцати новых автомобилей. Надеюсь, что они будут радовать вас, ваших детей, родных, позволят значительно разнообразить жизнь ваших семей», – сказал, обращаясь к главам семей врио губернатора Андрей Травников.

На площадке перед зданием правительства Новосибирской области Андрей Травников в сопровождении семей осмотрел новые семиместные автомобили.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела социального обслуживания Наталья Скоромных, в числе получателей автомобиля оказалась многодетная семья священника Павла Плотникова, в которой воспитывается 7 детей.

Для справки

Традиция вручать машины многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, появилась по инициативе общественных организаций, при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области, в 2012 году. Это один из востребованных видов помощи, позволяющий обеспечить необходимую мобильность для всех членов многодетной семьи, доступность в получении детьми услуг организаций образования (в т. ч. дополнительного), культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания.

В настоящее время из 28376 многодетных семьей, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения Новосибирской области, в 261 семье воспитываются семь и более детей.

Начиная с 2012 года, автомобили вручены 92 многодетным семьям.

В 2012 году автомобили вручены 25 многодетным семьям (из них пяти многодетным семьям, воспитывающим десять и более несовершеннолетних детей, вручены многоместные автомобили «Лада-Ларгус»; 20 многодетным семьям с 7-9 детьми — автомобили «Лада-Калина»).

С 2013 года 7-местные автомобили «Лада-Ларгус» вручаются всем многодетным семьям:

в 2013 году – 20 многодетным семьям;

в 2014 году – 20 многодетным семьям;

в 2015 году – 9 многодетным семьям;

в 2016 году – 9 многодетным семьям;

в 2017 году – 9 многодетным семьям;

В 2018 для реализации данной меры поддержки предусмотрено 12 млн 720 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п.

В настоящее время в очереди на получение автомобильного транспорта (в реестре о предоставлении автомобильного транспорта многодетной семье) состоят 89 многодетных семей.