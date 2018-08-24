Сгорела «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника

Как стало известно “Ъ”, в ходе экспертизы электрооборудования сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было установлено, что пожар начался в светодиодном светильнике. Его залила талая вода с крыши, из-за чего произошло замыкание. Прибор должен был отключить защитный автомат, но он оказался неисправным.

Экспертизу проводили специалисты ООО «Бюро независимых экспертиз» по назначению Следственного комитета России. Эксперты изучили несколько десятков мешков с плафонами, фрагментами проводов, кабелей и трансформаторами. Из-за того что анализируемые образцы пострадали, специалисты не смогли точно определить, что стало причиной их разрушения. По косвенным признакам эксперты установили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке над детским «сухим» бассейном.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 марта во время пожара в «Зимней вишне» погибло 60 человек, в основном дети.

Источник: Ъ