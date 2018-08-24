КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США

Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

На президентский грант проводят фестиваль «Керама-Бердь» в Бердске

На Украине признали давнее желание крымчан вернуться в Россию

Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Губернатор следит за движением маршруток в Бердске

В АО «РЭС» осуществляется внедрение современных автоматизированных информационно-измерительных систем учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)

Без вести пропала женщина в розовых очках в Бердске

Сгорела «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника

«Ладу-Ларгус» от врио губернатора получил священник из Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Разбился насмерть рабочий в пустом бассейне «Нептун» в Новосибирске

СК проводит проверку по факту гибели сварщика, усматривая ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть.

24.08.2018 Нет комментариев

 

Разбился насмерть рабочий в пустом бассейне Нептун в Новосибирске

СК проверяет обстоятельства смерти сварщика

Вечером 23 августа в новосибирском бассейне «Нептун» погиб рабочий — он сорвался с высоты. На место происшествия в половине 8-го вечера вызвали спасателей МАСС.

«Мужчина при работах упал с высоты в бассейн, в котором не было воды. Чтобы извлечь его наверх, его надо было как-то укладывать, и сотрудники бассейна, кто на месте присутствовал, они не могли это сделать. Но пока мы ехали, видимо, подошли другие, и они общими усилиями сумели его поднять, передать отделу полиции», — рассказал НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию о гибели рабочего.

«Предварительно установлено, что 23 августа 2018 года 44-летний мужчина, работающий сварщиком, в помещении бассейна «Нептун» проводил сварочные работы по замене труб отопления между крышей и навесным потолком. В ходе выполнения работ мужчина упал с 14-метровой высоты на кафельное покрытие пустого бассейна. От полученных телесных повреждений скончался на месте», — приводит свой официальный комментарий следственное управление.

Сейчас следователи начали уголовно-процессуальную проверку по признакам состава преступления по ч.2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть.

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика