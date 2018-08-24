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Новые антироссийские санкции по делу Скрипалей Госдеп введет с 27 августа

В Вашингтоне считают, что Москва использовала химические или биологические вооружения в нарушение международного права.

24.08.2018 Фото: pixabay 4 коммент.

Новые антироссийские санкции по делу Скрипалей Госдеп введет с 27 августа Новые односторонние санкции США в отношении России в связи с делом Скрипалей вступят в силу ориентировочно 27 августа. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

«США 6 августа в рамках соблюдения [американского] Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года пришли к выводу о том, что правительство Российской Федерации использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения, — сказал представитель внешнеполитического ведомства. — 8 августа мы оповестили Конгресс [США] о своем намерении ввести несколько [видов] санкций в отношении России, как того требует Закон о контроле над химическим и биологическим оружием, включая прежде всего применение презумпции отказа в предоставлении доступа к чувствительным товарам и технологиям сферы национальной безопасности, имеющим американское происхождение».

«Уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием, истек 22 августа. Мы передали [в соответствующую инстанцию правительства США] извещение [для] Федерального реестра, вводящее в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — отметил американский дипломат.

Федеральный реестр — это сборник официальных документов правительства США. Нынешние рестрикции вступят в силу после публикации в нем соответствующего уведомления.

Суть решений

В соответствии с объявлениями американских властей от 8 августа Вашингтон прежде всего вводит на этот раз запрет на поставку России продукции двойного назначения. Из этого запрета делается ряд исключений.

Кроме того, означенный закон предусматривает и угрозу применения второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций. Вторая часть санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Американская сторона, впрочем, как она указала, рассчитывает, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как «драконовские», дело все же не дойдет.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Нас рать

    Мы все когда нибудь умрём…

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  2. Гость

    «Какие ваши доказательства??!», законники *ранные! 8)

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  3. Аноним

    Первый пакет санкций с 27 августа — запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, второй пакет более жесткий, вступает в силу через два месяца. В нем содержатся ограничения на кредитование юридических лиц, понижение уровня дипломатических отношений, сокращение экспорта и импорта.
    Все эти санкции вводятся в связи с «делом Скрипалей». Второй пакет рассматривается как удар по Северному потоку-2.
    Второй пакет ,связанный с сокращением экспорта и импорта, будет для всей России крайне тяжелым ..(с)

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  4. Аноним

    Мир сошел с ума!
    ладно, мозгов нет пусть самодурством штаты занимаются — их право.
    но вот принуждать другие страны присоединяться к их самодурству — уже чересчур!
    Хотя по списку присоединяющихся видно что это по сути колонии штатов либо подхалимы бесхребетные.

    Я рад что у страны в которой живу есть чувство достоинства!

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