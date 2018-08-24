КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 3к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

У премьера Медведева травма

Туман провоцирует аварии на дорогах и водоемах Новосибирской области

Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

Из-за срыва графика подрядчик вывел две бригады на ремонт химзаводской поликлиники в Бердске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Муниципалитет обеспечит конкурсантов всем необходимым для работы. Работы выставят на Праздничной площадке у кинотеатра «Орион». Победителей назовут в День города 1 сентября.

24.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Шесть 3 метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Фестиваль песчаных скульптур проходил в парке отдыха «Зеленый остров»

С 27  по 31 августа в Бердске пройдет открытый городской конкурс деревянных скульптур «Семья — Поэзия природы».
Конкурс проводится в целях привлечения внимания общества к вопросу благоустройства городских парковых территорий Бердска, пополнения парковой скульптуры и улучшения условий отдыха горожан, повышения инвестиционной привлекательности города.

Определено место проведения конкурса — на Праздничной площадке перед кинотеатром «Орион». По окончании конкурса 6 готовых скульптур найдут свое место на территории Бердска. Финансировать конкурс будет городской бюджет по направлению «Отдел культуры». УКС обязали обеспечить конкурсантов  необходимыми материалами и рабочим персоналом (создание лесов, техникой). Управление природными ресурсами подготовит материал (бревна диаметр 1  м, длиной 3 м в количестве 6 штук, доски, бруски) для создания деревянных скульптур и доставит на площадку проведения конкурса.

Победителей назовут на торжествах по случаю Дня города 1 сентября. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову оказать содействие в обеспечении мер по поддержанию общественного правопорядка в местах проведения конкурса с 27 августа по 1 сентября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году в городе проходил фестиваль песчаной скульптуры, ставший поистине всероссийским.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ Укладка напольной керамической плитки

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Уважаемый начальник отдела МВД по Бердску, пожалуйста, окажите заодно и содействие по обеспечению мер по поддержанию правопорядка в отношении «нехороших» людей на личном автотранспорте, которые в районе Праздничной площадки возле «Ориона» жгут покрышки, производят громкие и неприятные звуки, пугают прохожих и мешают спать. Сколько лет эти …… мешают жить, а Вам и дела нет!!!

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика