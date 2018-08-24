Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

С 27 по 31 августа в Бердске пройдет открытый городской конкурс деревянных скульптур «Семья — Поэзия природы».

Конкурс проводится в целях привлечения внимания общества к вопросу благоустройства городских парковых территорий Бердска, пополнения парковой скульптуры и улучшения условий отдыха горожан, повышения инвестиционной привлекательности города.

Определено место проведения конкурса — на Праздничной площадке перед кинотеатром «Орион». По окончании конкурса 6 готовых скульптур найдут свое место на территории Бердска. Финансировать конкурс будет городской бюджет по направлению «Отдел культуры». УКС обязали обеспечить конкурсантов необходимыми материалами и рабочим персоналом (создание лесов, техникой). Управление природными ресурсами подготовит материал (бревна диаметр 1 м, длиной 3 м в количестве 6 штук, доски, бруски) для создания деревянных скульптур и доставит на площадку проведения конкурса.

Победителей назовут на торжествах по случаю Дня города 1 сентября. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову оказать содействие в обеспечении мер по поддержанию общественного правопорядка в местах проведения конкурса с 27 августа по 1 сентября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году в городе проходил фестиваль песчаной скульптуры, ставший поистине всероссийским.