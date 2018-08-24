Укладка напольной керамической плитки

Если правильно эксплуатировать такую плитку, то она практически вечна, к тому же, отлично выглядит и моется без проблем. Подобрать ее можно здесь. Немного шумная и холодная, но проверенная жизненным опытом многих поколений. Естественно, эта плитка требует тщательной подготовки пола, он должен быть ровным и прочным. В санузлах и ванных комнатах необходима изоляция.

Вначале надо определиться с центральной точкой комнаты, а затем и с тем, как вы разместите плитки: положите одну плитку по центр, или две или четыре плитки,стыкующиеся в центре. При наличии камина и других сильно выступающих из стен архитектурных форм, центр лучше сместить. Не поленитесь выложить плитки насухо для определения оптимального размещения. Это даст возможность сдвинуть ряд относительно центра так, чтобы крайние плитки хотя бы с одной стороны в каждом ряду могли избежать резки. С другой стороны, резать эту плитку будет не сложно, и для этого вполне подойдет стандартный ручной плиткорез.

По одной из линий разметки прибивается рейка. В месте укладки наносится плиточный клей на небольшой площади пола. Плитки размещают в соответствии с выбранной ранее схемой, вплотную к рейке, используя специальные проставки для формирования швов. В некоторых случаях производители плитки рекомендуют наносить клей еще и на плитки.

Для нанесения клея можно использовать мастерок, а разравнивать лучше шпателем с зубьями , высоту которых подбирают следующим образом. Кладут на клей одну плитку, затем снимают и смотрят, всю ли поверхность плитки покрыл клей. Если всю – высота зубьев выбрана правильно. Как правило, смачивать плитку не надо. Клей желательно не выдерживать на открытой поверхности более 15 минут, так как после этого на поверхности образуется пленка из полимеров, затрудняющая процесс схвачивания.

Горизонтальность проверяется уровнем. Из межплиточных зазоров сразу надо удалять клей на небольшой глубине, чтобы потом забить их подходящей затиркой. Усадку плиток можно производить ударами киянки только по ровной деревянной рейке, а не по самим плиткам. Пройдя половину комнаты, снимите рейку, уложите плитки на другой половине. Концевые плитки необходимо укладывать после того, как клей просохнет и по плитке можно будет перемещаться. Желательно оставлять зазор между ними и стенами. Для обрезки по кривым линиям придется использовать диск для керамической плитки, установленный в болгарку. Выровнять место реза можно специальным напильником. Плитки закрепляются в верстак, одеваются перчатки и очки. К затирке швов можно приступать не ранее, чем через сутки. Делать это лучше резиновым шпателем или теркой, которыми надо не просто заполнять швы, а хорошо втирать в них затирку. Лишний материал удаляется теркой, передвигаемой под углом 45 градусов к швам.

Когда швы застынут, можно приступать к влажной очистке. Если вы не успели вовремя сделать такую очистку, используйте абразивную терку, а потом пройдитесь по поверхности всего покрытия отжатой губкой.