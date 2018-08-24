КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 3к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»

Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

У премьера Медведева травма

Туман провоцирует аварии на дорогах и водоемах Новосибирской области

Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Укладка напольной керамической плитки

Всем известно, что керамическая плитка идеально подходит для ванных комнат, подходит для кухонь, может успешно использоваться для прихожих и подсобных помещений.

24.08.2018 Фото: masterskayapola.ru Нет комментариев

Укладка напольной керамической плитки

Если правильно эксплуатировать такую плитку, то она практически вечна, к тому же, отлично выглядит и моется без проблем. Подобрать ее можно здесь. Немного шумная и холодная, но проверенная жизненным опытом многих поколений. Естественно, эта плитка требует тщательной подготовки пола, он должен быть ровным и прочным. В санузлах и ванных комнатах необходима изоляция.

Вначале надо определиться с центральной точкой комнаты, а затем и с тем, как вы разместите плитки: положите одну плитку по центр, или две или четыре плитки,стыкующиеся в центре. При наличии камина и других сильно выступающих из стен архитектурных форм, центр лучше сместить. Не поленитесь выложить плитки насухо для определения оптимального размещения. Это даст возможность сдвинуть ряд относительно центра так, чтобы крайние плитки хотя бы с одной стороны в каждом ряду могли избежать резки. С другой стороны, резать эту плитку будет не сложно, и для этого вполне подойдет стандартный ручной плиткорез.

По одной из линий разметки прибивается рейка. В месте укладки наносится плиточный клей на небольшой площади пола. Плитки размещают в соответствии с выбранной ранее схемой, вплотную к рейке, используя специальные проставки для формирования швов. В некоторых случаях производители плитки рекомендуют наносить клей еще и на плитки.

Для нанесения клея можно использовать мастерок, а разравнивать лучше шпателем с зубьями , высоту которых подбирают следующим образом. Кладут на клей одну плитку, затем снимают и смотрят, всю ли поверхность плитки покрыл клей. Если всю – высота зубьев выбрана правильно. Как правило, смачивать плитку не надо. Клей желательно не выдерживать на открытой поверхности более 15 минут, так как после этого на поверхности образуется пленка из полимеров, затрудняющая процесс схвачивания.

Горизонтальность проверяется уровнем. Из межплиточных зазоров сразу надо удалять клей на небольшой глубине, чтобы потом забить их подходящей затиркой. Усадку плиток можно производить ударами киянки только по ровной деревянной рейке, а не по самим плиткам. Пройдя половину комнаты, снимите рейку, уложите плитки на другой половине. Концевые плитки необходимо укладывать после того, как клей просохнет и по плитке можно будет перемещаться. Желательно оставлять зазор между ними и стенами. Для обрезки по кривым линиям придется использовать диск для керамической плитки, установленный в болгарку. Выровнять место реза можно специальным напильником. Плитки закрепляются в верстак, одеваются перчатки и очки. К затирке швов можно приступать не ранее, чем через сутки. Делать это лучше резиновым шпателем или теркой, которыми надо не просто заполнять швы, а хорошо втирать в них затирку. Лишний материал удаляется теркой, передвигаемой под углом 45 градусов к швам.

Когда швы застынут, можно приступать к влажной очистке. Если вы не успели вовремя сделать такую очистку, используйте абразивную терку, а потом пройдитесь по поверхности всего покрытия отжатой губкой.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа» Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика