Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»

Концерн «Калашников» планирует сделать суперэлектрокар на базе кузова автомобиля «Иж». Об этом сообщает «Калашников Media».

«Электрический концепт-кар CV-1, в основе которого несколько оригинальных систем, разработанных концерном. Представленный концепт, построенный на базе кузова Иж-21252 «Комби», является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем», — сообщает концерн.

Как отмечают в компании, будущий электрокар получит общий бортовой вычислитель собственной разработки, который позволит отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи.

По данным компании, номинальная мощность CV-1 — 220 кВт, пиковая — 500 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км.

Источник: ТАСС