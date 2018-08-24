КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 3к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»

Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

У премьера Медведева травма

Туман провоцирует аварии на дорогах и водоемах Новосибирской области

Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»

«Калашников» планирует создать суперэлектрокар, запас хода которого составит 350 км.

24.08.2018 Фото: © Артур Шайхутдинов/ТАСС Один комментарий

Tesla создаст концерн Калашников из Ижа

Концерн «Калашников» планирует сделать суперэлектрокар на базе кузова автомобиля «Иж». Об этом сообщает «Калашников Media».
«Электрический концепт-кар CV-1, в основе которого несколько оригинальных систем, разработанных концерном. Представленный концепт, построенный на базе кузова Иж-21252 «Комби», является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем», — сообщает концерн.

Как отмечают в компании, будущий электрокар получит общий бортовой вычислитель собственной разработки, который позволит отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи.

По данным компании, номинальная мощность CV-1 — 220 кВт, пиковая — 500 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км.

Источник: ТАСС


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа» Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    это прорыв %)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика