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Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

Увеличение стоимости продуктов питания в российских магазинах составило в январе-июле 2,1%, в то время как в Евросоюзе они стали дороже за это время на 0,5%.

24.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

В России продукты дорожают быстрее, чем в Европе

Рост цен на продукты питания в России за январь-июль 2018 года составил 2,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 0,5%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

В июле цены на продукты питания как в РФ, так и в ЕС снизились на 0,4%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС — 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-июль 2018 года отмечался существенный прирост цен на фрукты — 8,6% (в ЕС — 3,5%) и овощи — 6,1% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,8%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в РФ за семь месяцев на 2,7% (в среднем по странам Европейского союза — на 0,3%), мясо и мясопродукты — на 1,9% (в ЕС — на 0,3%), рыба и морепродукты — на 1,6% (в ЕС — на 1,2%), хлебобулочные изделия и крупы — на 0,5% (в странах Европейского Союза — в среднем на 0,7%), масла и жиры — на 0,1% (в ЕС — на 1,0%).

Молочные изделия, сыры и яйца стали дешевле в РФ за январь-июль на 0,5% (в среднем по странам ЕС — на 0,3%).

Источник: Интерфакс


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