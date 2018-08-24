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У премьера Медведева травма

Отсутствие главы российского правительства на публике объяснили полученной им спортивной травмой. Мероприятия с его участием пришлось отменить.

24.08.2018 Фото: government.ru 3 коммент.

У премьера Медведева травма

Дмитрий Медведев читает классику

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщили в пресс-службе правительства, передает «Интерфакс».

Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра были отменены. В пресс-службе подтвердили, что публичных мероприятий не планируется и в ближайшее время.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Давно было видно что у него с головой что то не то, оказалось травма. Пусть запишется в поликлинику,Желаем ему скорого выздоровления,но надеемся на другое :-D

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    • Поросёнок Пётр

      Странно, что вообще заметили его отсутствие *PARDON*
      Дмитрий Анатольевич такой прекрасный человек, что он есть, что его нет, не имеет ровным счётом никакого значения.

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Да ладно. В сети давно поговаривают, что он любитель по бухать, но не спортсмен это точно. Ну и чего если напишите правду, народ понятливый. Димон бухает-всем спокойно ;)

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