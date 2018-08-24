У премьера Медведева травма

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Давно было видно что у него с головой что то не то, оказалось травма. Пусть запишется в поликлинику,Желаем ему скорого выздоровления,но надеемся на другое
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Странно, что вообще заметили его отсутствие
Дмитрий Анатольевич такой прекрасный человек, что он есть, что его нет, не имеет ровным счётом никакого значения.
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Да ладно. В сети давно поговаривают, что он любитель по бухать, но не спортсмен это точно. Ну и чего если напишите правду, народ понятливый. Димон бухает-всем спокойно
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