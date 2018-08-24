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Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что американцы не должны себя чувствовать безнаказанными.

24.08.2018 Фото: pixabay 4 коммент.

Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Санкции никому не идут на пользу

Москва ответит зеркально на расширение американских черных списков в отношении российских компаний и официальных лиц. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы наблюдаем продолжающееся расширение этих американских перечней, — сказал он. — В них сейчас около 450 российских экономических операторов. По сути дела, все основные, ведущие структуры в финансовом, топливно- энергетическом, оборонно-промышленном комплексе и множество других крупных и мелких предприятий и предпринимателей, а также значительная часть официальных лиц из нашего руководства, из государственных структур тоже подведены под санкции. Здесь мы будем, конечно, отвечать полностью зеркально», — добавил он.

«Стоп-листы и перечни лиц, которые включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться», — указал высокопоставленный дипломат.

Как отметил замглавы МИД РФ, «американцы не должны себя чувствовать безнаказанными, думая, что само обладание паспортом с американским орлом на обложке — это пропуск во все страны мира».

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    А может хватит пыжиться и надувать щеки? Может пора пересмотреть внешнюю политику и прекратить войну со всем миром?

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  2. Поросёнок Пётр

    Абсолютно согласен с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, пора уже дать этим зарвавшимся американцам адекватный ответ и вернуть на придорожные шашлычные и туалеты надписи «Обаме вход запрещён! Санкции!» >:o

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  3. Новый мэр

    Вот зеркалочка в действии «На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры, потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся (в Россию — ИФ) из США, это автомобили европейских марок, например, «Мерседес Бенц», или японских. В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем», — пояснил Медведков. :-D

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