Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

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А может хватит пыжиться и надувать щеки? Может пора пересмотреть внешнюю политику и прекратить войну со всем миром?
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Абсолютно согласен с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, пора уже дать этим зарвавшимся американцам адекватный ответ и вернуть на придорожные шашлычные и туалеты надписи «Обаме вход запрещён! Санкции!» >:o
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Вот зеркалочка в действии «На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры, потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся (в Россию — ИФ) из США, это автомобили европейских марок, например, «Мерседес Бенц», или японских. В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем», — пояснил Медведков.
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Хочу добавить, господин Медведков, а я тоже ни при чем!!
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