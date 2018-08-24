Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Москва ответит зеркально на расширение американских черных списков в отношении российских компаний и официальных лиц. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы наблюдаем продолжающееся расширение этих американских перечней, — сказал он. — В них сейчас около 450 российских экономических операторов. По сути дела, все основные, ведущие структуры в финансовом, топливно- энергетическом, оборонно-промышленном комплексе и множество других крупных и мелких предприятий и предпринимателей, а также значительная часть официальных лиц из нашего руководства, из государственных структур тоже подведены под санкции. Здесь мы будем, конечно, отвечать полностью зеркально», — добавил он.

«Стоп-листы и перечни лиц, которые включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться», — указал высокопоставленный дипломат.

Как отметил замглавы МИД РФ, «американцы не должны себя чувствовать безнаказанными, думая, что само обладание паспортом с американским орлом на обложке — это пропуск во все страны мира».

Источник: ТАСС