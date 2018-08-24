Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

16 человек получили право пронести факел Эстафеты огня Всемирной зимней универсиады-2019 в Новосибирской области. Это те люди, которые достигли больших успехов в спорте, культуре, образовании, науке и других сферах.

В списке факелоносцев и бердчанин — баскетболист Максим Тайдаров – воспитанник спортивной школы «Олимп», сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады пройдет 11 декабря 2018 года в Новосибирске. Протяженность маршрута составит 2,6 км.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце июля Максим Тайдаров завоевал 4 место, выступая в составе сборной МГУ на чемпионате Европы по баскетболу среди студентов в Португалии.

А с 6 по 12 августа в Сеуле проходил Asia-Pacific University Basketball Challenge – престижный международный турнир по баскетболу с участием 6 команд. На этих соревнованиях Максим Тайдаров играл за сборную России АСБ. В финале наши обошли баскетболистов из США с перевесом в одно очко!