КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 3к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»

Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

У премьера Медведева травма

Туман провоцирует аварии на дорогах и водоемах Новосибирской области

Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

Максим Тайдаров в составе сборной России АСБ обыграл баскетболистов США на азиатском турнире в Сеуле. И завоевал право войти в список факелоносцев.

24.08.2018 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Нет комментариев

Факел эстафеты огня Зимней универсиады 2019 пронесет баскетболист из Бердска

Максим Тайдаров в российской сборной

16 человек получили право пронести факел Эстафеты огня Всемирной зимней универсиады-2019 в Новосибирской области. Это те люди, которые достигли больших успехов в спорте, культуре, образовании, науке и других сферах.

В списке факелоносцев и бердчанин — баскетболист Максим Тайдаров – воспитанник спортивной школы «Олимп», сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады пройдет 11 декабря 2018 года в Новосибирске. Протяженность маршрута составит 2,6 км.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце июля Максим Тайдаров завоевал 4 место, выступая в составе сборной МГУ на чемпионате Европы по баскетболу среди студентов в Португалии.

А с 6 по 12 августа в Сеуле проходил Asia-Pacific University Basketball Challenge – престижный международный турнир по баскетболу с участием 6 команд. На этих соревнованиях Максим Тайдаров играл за сборную России АСБ. В финале наши обошли баскетболистов из США с перевесом в одно очко!


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа» Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика