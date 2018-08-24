КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 3к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»

Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска

Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских

Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска

У премьера Медведева травма

Туман провоцирует аварии на дорогах и водоемах Новосибирской области

Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

В Кремле прокомментировали возможность заявления президента по пенсиям — если глава государства посчитает это необходимым.

24.08.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин может смягчить изменения по пенсионному возрасту

Пока Путин дистанцируется от пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство, передает РИА Новости.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать», — заявил Песков.

Госдума 19 июля в первом чтении приняла правительственный проект об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предполагается, что изменения будут поэтапными. Нижняя палата парламента одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки. После этого пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

В правительстве пояснили, что предлагаемые изменения позволят повысить пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем на тысячу рублей. При этом к 2024 году ожидается, что средняя пенсия достигнет показателя в 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем этого года.

Владимир Путин ранее заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста и россияне «ничего хорошего не видят» в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако он указал на необходимость опираться на экономические оценки. По словам главы государства, если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть. Нынешняя планка возраста выхода на пенсию была установлена давно — тогда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил Путин. Сейчас на каждого пенсионера приходятся лишь двое работающих, при этом средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, пояснил он.

Как подчеркнул президент, окончательного решения еще нет. По его словам, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пытается пиариться на этой теме.

Стандартный пенсионный возраст в России в настоящее время составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе возраст выхода на пенсию установили еще в 1930-х годах. Вопрос о возможности повышения пенсионного возраста обсуждают уже довольно давно. Необходимость этого обусловлена возросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих граждан уменьшается, а количество пенсионеров, напротив, увеличивается. Сегодня в большинстве стран мира возраст выхода на пенсию составляет 60-65 лет.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа» Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика