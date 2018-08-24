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Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

После пьяной ссоры один из собутыльников догнал ушедшего 40-летнего мужчину и зарезал его.

24.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском

Следователи оперативно задержали подозреваемого в убийстве

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту обнаружения тела мужчины на дороге в садовом обществе, сообщили в региональном управлении СКР.

Следственным отделом по г. Обь СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 15 июня 2018 года в вечернее время в одном из дачных домов по ул. Озерной в СНТ «Волна» острова Кудряш на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирской области, трое мужчин и женщина распивали крепкие алкогольные напитки. В ходе распития алкоголя, между мужчинами возник конфликт, после которого 40-летний мужчина вышел из дома и направился по дачной дороге, однако 55-летний, желая завершить конфликт устранением оппонента, взял со стола нож, догнал 40-летнего мужчину и нанес ему четыре удара в область туловища. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции разыскали преступника и доставили подозреваемого к следователю СКР. В ходе следствия установлено, что 55-летний злоумышленник ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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