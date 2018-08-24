Tesla создаст концерн «Калашников» из «Ижа»
Шесть 3-метровых деревянных скульптур после конкурса поставят в публичных местах Бердска
Зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнесменов и политиков готовит РФ
Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
Цены на продукты росли в России в первом полугодии в 4,2 раза быстрее европейских
Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет баскетболист из Бердска
Туман провоцирует аварии на дорогах и водоемах Новосибирской области
Труп нашли на дороге в СНТ на острове под Новосибирском