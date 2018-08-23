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Обвиняемый в ущербе на 190 млн рублей: Я действовал по указаниям главы Бердска

Александр Кожин заявил в суде, что многомиллионные претензии нынешнего директора КБУ к должникам могут и его привести на скамью подсудимых.(ВИДЕО)

23.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова 2 коммент.

 

Обвиняемый в ущербе на 190 млн рублей: Я действовал по указаниям главы Бердска

Александр Кожин в суде 23 августа

Сегодня, 23 августа бердский суд продлил до 19 октября срок ареста с содержанием в СИЗО бывшему директору муниципального Комбината бытовых услуг Александру Кожину, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Гособвинитель Кристина Червонных посчитала ходатайство следователя СК о содержании под стражей законным и обоснованным и предложила приобщить его к материалам дела:

— Находясь на свободе Кожин может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Поэтому предлагаю продлить срок заключения под стражей до 6 месяцев.

Адвокаты Кожина ходатайствовали о смягчении меры пресечения — домашний арест. Сам подсудимый пытался убедить суд в своей невиновности.

— То обвинение, которое мне предъявлено… О каком превышении должностных полномочий здесь идет речь? Я действовал четко и ясно по указаниям главы администрации города Бердска. На основании этих указания я четко и ясно сделал расчеты за два месяца с 5 сентября по 7 декабря. По 170 млн, господа, КБУ сегодня ведут судебный процесс. Как он закончится, мне он без разницы, самое главное, что ни копейка с этих 170 млн не уйдет. И как основание к этому делу было взято то предарбитражное уведомление, которое был подготовлено мной. Я тоже готовил иск, дал приказ своим работникам, чтоб его подготовили. Только не успел его сделать. Меня задержали. О каких превышениях должностных полномочий и о каком ущербе можно говорить, я вообще не понимаю! Я 4 месяца нахожусь в тюрьме, я прекрасно осознал, что сделал. Второй эпизод еще интереснее. Я четко и ясно выполнил 776 Постановление: если у вас обнаружено бесприборное потребление ресурсов и если ваш потребитель после того как это обнаружилось, за два месяца все устранил, вы его наказываете только за два месяца. Что я и сделал. Но при этом вы написали еще и предписание об оплате за один год. Это неправильно. Более того, я вам скажу, что новый директор прислал претензию на 58 миллионов в апреле месяце, но при этом в суд не пошел. Что-то я его рядом с собой не вижу. Он совершил такие же действия как и я: написал предарбитражное уведомление, письмо, не пошел в суд. То есть простил 58 миллионов? И так же нанес ущерб предприятию в 58 миллионов. Это по вашей логике, — высказался в судебном заседании Александр Кожин.

Видео Марины Волковой

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в предыдущих заседаниях Александр Кожин заявлял, что взыскать долг с МК «Сибиряк» ему помешали президентские выборы.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 360 тыс. рублей, полагает следствие. Аналогичную схему инкриминируют Кожину и с компанией «СтройРегионСервис» на сумму 20 млн рублей. Но во втором случае пособник еще неизвестен.

В перерыве, в ожидании судебного решения по продлению меры пресечения 23 августа его супруга Елена Кожина, тоже пытавшаяся убедить суд в смягчении меры пресечения, рассказала, что за все время следствия следователь СК 4 раза отказал родственникам в свидании.

— Как такое возможно? Мне лично отказали 4 раза, нашей дочери — 2 раза. Мы однажды написали ему электронное письмо, плата за него идет по количеству знаков. Оно нам обошлось в 170 рублей. Заказали мужу ответ за 50 рублей. Это все наше общение! — горестно восклицает жена Кожина.

Елена Борисовна явно была на взводе,заметно нервничала, переживала за здоровье Александра Юрьевича, которому, по ее словам, не оказывают должного лечения в тюрьме.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Бедная жена,лишилась денежного мешка

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  2. Аноним

    Дыненков и Оленич тоже должны быть не под домашним арестом
    Почему только Кожин?

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