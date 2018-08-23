Из-за срыва графика подрядчик вывел две бригады на ремонт химзаводской поликлиники в Бердске

Сорвал график работы по ремонту химзаводской поликлиники подрядчик в Бердске.

— Необходимый объем материалов завезен. Через неделю обещали работу завершить, — рассказал на совещании чиновников 20 августа главврач горбольницы Юрий Краморов.

Мэр Евгений Шестернин отметил, что с учетом прогноза погоды нужно ускорить процесс этой работы.

По словам Юрия Крамова, подрядчик вывел на ремонт еще одну бригаду.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт кровли химзаводской поликлиники начался в июне этого года. Обошелся он около 4 млн рублей. Завершить работы должны были через месяц, но сроки затянулись.

Напомним, капитальный ремонт здания химзаводской поликлиники за 60 млн рублей, начали в 2017 году. На первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также врачей-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья.

Переезд отделений в отремонтированное здание химзаводской поликлиники планировался ближе к осени.