О смягчении пенсионной реформы Путин объявит в поездках по регионам

Владимир Путин в конце августа может совершить несколько предвыборных поездок, в частности, в Кемеровскую и Новосибирскую область. Там он может объявить о смягчении параметров пенсионной реформы. Об этом RTVI рассказали источники, близкие к администрации президента и партии «Единая Россия».

Источники RTVI, близкие к администрации президента и партии «Единая Россия», говорят, что ждут обнародования позиции президента Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы до 1 сентября. Возможно, он сделает заявления во время поездки в регионы. Это позволит партии остановить падение рейтингов перед единым днем голосования.

ЕР необходимо вовремя распространить информацию об этом. 9 сентября состоятся выборы губернаторов, региональных и городских собраний. Так как рейтинги президента и «Единой России» синхронизируются, партия получит дополнительные проценты накануне голосования, если президент «защитит» граждан от непопулярного законопроекта.

До сих пор Владимир Путин дистанцировался от инициативы правительства о повышении пенсионного возраста. Напомним, в первом чтении законопроект об этом принят Госдумой 19 июля, второе чтение намечено на конец сентября — начало октября.

«Единая Россия» уже обратилась к Владимиру Путину, направив ему свои «пенсионные» предложения. Партия власти утвердила их 20 августа на расширенном заседании генсовета. Речь идет, прежде всего, о так называемом «блоке справедливости». Он носит не финансовый, а идеологический характер, и, по сведениям RTVI, согласован с администрацией президента. Его цель — остановить падение рейтингов, говорят единороссы в неофициальных беседах.

Например, по задумке единороссов, депутаты Госдумы и члены Совета федерации должны отказаться от льгот и преференций, которые им гарантирует закон «О статусе депутата». Речь идет о надбавке к пенсии парламентария. Она начисляется из расчета 55-75% оклада (около 83-84 тыс. руб.). Величина надбавки зависит от того, один или два срока парламентарий проработал в Госдуме или Совете федерации. «Начнем с себя», — пояснил секретарь Пенсионного фонда, вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

Кроме того, конфискованные по суду средства и имущество коррупционеров «Единая Россия» хочет направить напрямую в Пенсионный фонд, рассказал Турчак. При этом в партии знают, что Госдуме осенью предстоит ратифицировать «трудовую» конвенцию международной организации труда (МОТ). Любая страна, ратифицировавшая конвенцию, берет на себя обязательство достигнуть размера пенсий, близкого к 40% от заработка гражданина. Поскольку заработок парламентариев выше оклада в 2-3 раза, то в перспективе они могут даже выиграть, отказавшись от нынешних надбавок.

«Никто не боится проводить непопулярные реформы в первый год после избрания, — говорит собеседник RTVI в администрации президента. — Глава государства легитимен, ему на выборы не идти». Этим тезисом чиновник объясняет, почему информация о реформе была вброшена так резко во время Чемпионата мира по футболу, без предварительной подготовки общественного мнения.

«Я бы делал не так. Надо было заранее сказать людям: с бюджетом плохо, государственные пенсии можем вообще не потянуть, — рассуждает один из единороссов. — Потом, когда все пар выпустят, а правительство обновится, вернуться к обсуждению более мягких вариантов. При этом сделать акцент на частных пенсионных накоплениях, на таких системах, как в Сингапуре». Он сетует, что «реформа зашла жестко». В «Единой России» отмечают, что делят ответственность с председателем партии, премьером Дмитрием Медведевым, на которого легла значительная доля ответственности за внесение законопроекта в Госдуму.

Думской фракции ЕР пришлось «взять под козырек» и выполнить партийные поручения, принятые 20 августа. В этих условиях спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятил слушания не столько корректировке законопроекта, сколько тезису о неизбежности реформы. «Можно ли было избежать этих мер? Мы стоим у черты?» — такие наводящие вопросы Володин задавал 21 августа выступавшим на парламентских слушаниях.

Депутаты создали рабочую группу по доработке законопроекта, повышающего пенсионный возраст. Примечательно, что ее возглавила сопредседатель центрального штаба Народный фронт Ольга Тимофеева. Народный фронт — президентское движение, Тимофеева обеспечит связку между выступлением президента и решениями рабочей группы.

Источник: rtvi.com