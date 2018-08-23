Прикрыли тканью обнаженные статуи перед священниками в университете архитектуры Новосибирска

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Хорошо, все-таки поросенок, что во власти, в вузах, руководят более-менее умные и порядочные люди, чем в одной фотоконторке в центре нашего города. Ещё пока соображают, что можно а что нельзя. Иначе было бы полное засилье разврата, извращенцев и пошлятины в нашей стране.
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