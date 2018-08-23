Прикрыли тканью обнаженные статуи перед священниками в университете архитектуры Новосибирска

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» состоялся круглый стол, на который пригласили делегацию из епархии.

Перед приходом гостей скульптуры в фойе прикрыли тканью, закрепив их канцелярскими зажимами.

Один из участников мероприятия, настоятель Покровского храма протоиерей Александр Матрук в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что сотрудники университета поступили правильно, чтобы никого не смущать.

«А зачем вообще эти скульптуры там стоят? Для чего они там? Искусство? Ну и что, что искусство! Разные взгляды у людей разных на искусство. Я думаю, правильно поступило руководство вуза, распорядившись прикрыть эти скульптуры. Одно дело, когда здесь люди учатся, которые с натуры и с этих скульптур пишут, потому что это входит в их образовательную программу. Другое дело, когда пришли внешние люди, в большинстве своём церковные, были ведь и представители приходов. Ничего не должно смущать человека».

Священнослужитель добавил, что лично он не обратил внимания на задрапированные статуи, потому что «приехал зачитать доклад и послушать остальных участников». В частности, во время форума представители РПЦ обсудили проблему пешей доступности к храмам в Новосибирске.