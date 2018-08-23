Дело о растрате 10 млн рублей возбудил СК против обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ

В четверг, 23 августа, следователь бердского отдела Следственного комитета заявил в суде о том, что накануне возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего директора Комбината бытовых услуг Александра Кожина. Информация оглашена во время судебного заседания по продлению срока содержания под стражей Кожину. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», судья Татьяна Васюхневич оставила Александра Кожина в СИЗО до 19 октября.

Кожина подозревают в растрате 10 млн рублей средств муниципального КБУ. Впервые информация о возможном возбуждении против него еще одного уголовного дела — на этот раз по ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата — прозвучала в судебном заседании по продлению меры пресечения 15 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При зачтении материалов дела председательствующий в суде Павел Яковинов тогда упомянул взаимоотношения КБУ с «Новосибирскэнергосбытом» и Расчетно-кассовым центром по сбору платежей за коммунальные услуги. Такой договор заключен не позднее 2015 года — в нарушении федерального закона. С того времени деньги с населения за горячее и холодное водоснабжение, а также стоки собирает РКЦ.

— Таким образом, РКЦ выставлял, а КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей с физических лиц. В результате проведенного анализа установлено, что с апреля 2015 года МУП КБУ выплачивал в размере более 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, в действиях Кожина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ -присвоение и растрата. А в действиях Глазковой (директор РКЦ — прим. ред.) — пособничество в присвоении и растрате, — зачитал судья Яковинов.

Адвокат Елена Полозова, впервые приступившая к защите Кожина, обратилась с вопросом к следователю бердского отдела СКР: какое отношение имеют эти сведения к мере пресечения по статье о превышении полномочий, которую вменяют ее подзащитному сейчас.

Тот пояснил, что эта информация получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уже возбужденному уголовному делу:

— Кожин, возможно, причастен к совершению иных преступлений (это изложено во втором пункте ходатайства СКР о продлении срока ареста).

Сам Александр Кожин обвинил следствие в том, что правоохранители не читают договоры или не правильно их трактуют.

— Этот договор не мною придуман. Господин Михайлов (и. о. мэра Бердска в 2015 году — прим. ред.) через наблюдательный совет провел этот договор. При чем тут Кожин? Вы читайте договоры — там кассы разные, адреса разные! — провозгласил обвиняемый.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, сегодня, 23 августа, идут обыски в офисе бердского РКЦ и в квартире его директора Марины Глазковой.

Родственники обвиняемого уверены, что новый эпизод уголовного дела появился накануне судебного заседания по продлению меры пресечения не зря.

— Это специально, чтоб меру не поменять. Бердск — город беспредела! — восклицала жена обвиняемого Елена Кожина, когда судья находилась в совещательной комнате.