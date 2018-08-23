Невозможно уехать утром в 7 часов на работу по воскресеньям в сторону Юбилейного на 18-й маршрутке

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Не можете ухать на маршрутке — ловите частников.
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Пойдёшь работать после школы , посмотрим много ты наездишь на частнике.
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по воскресеньям в 7 утра???
летом велик, зимой — яндекс такси и будет вам счастье…
не морочьте людям голову: все спать хотят по выходным, а ради 1-2 человек никто маршрут запускать не станет и правильно сделает!
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А из Искитима и Линёво на Бэмз то же на велике советуете ездить? В Рассвет и Юбилейный едут люди на работу полная маршрутка а не 1-2 чловека . Развезите и спите спокойно.
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