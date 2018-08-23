Невозможно уехать утром в 7 часов на работу по воскресеньям в сторону Юбилейного на 18-й маршрутке

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаНевозможно ухать утром в 7 часов на работу по воскресеньям в сторону Юбилейного на 18-й маршрутке, приезжаем с опозданием на работу. Маршруточники пропускают утренние рейсы постоянно по воскресеньям. Работающих утром едет много, люди работают 2 через 2 и воскресенье у нас стандартный рабочий день. В ноябре обращались в транспортный отдел, порядок навели ровно на месяц .