Пасхальное яйцо эпохи царя Николая II подарила музею жительница Бердска

Подарок, символизирующий неразрывную связь украинского и русского народов, подарила музею Бердска Валентина Литвиненко. Это пасхальное яйцо эпохи царской России, его и подобные дарили людям в храмах царские особы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный хранитель музея Ольга Луппова. Яйцу более 100 лет и оно прекрасно сохранилось. Раньше через него была продернута бордовая лента, заканчивающаяся на концах пуговицами, обтянутыми материей такого же цвета. Но за век она истлела.

В первый год Великой Отечественной войны в Бердск эвакуировали два завода из Харькова. Вместе с оборудованием в город приехали и специалисты, в основном женщины. Жилья было недостаточно. Кого-то поселили в бараки, а кого-то определили на квартиру к бердчанам. Так в доме Прасковьи Велижаниной, бабушки Валентины Литвиненко, поселилась жиличка — харковчанка Мария Игнатьевна.

Мария Игнатьевна стала родным человеком для большой и дружной семьи. Домочадцы окружили ее вниманием и заботой. Делись всем. Вместе пережили лихие годы войны. После освобождения Харькова от немецких захватчиков Мария Игнатьевна отправилась на родину.

Велижанины провожали ее со слезами. На память своей второй семье харьковчанка подарила самое дорогое, что было у нее — пасхальное яйцо. Она рассказала, что подобные яйца дарили в храмах царские особы и даже сам царь Николай II.

Прасковья Ивановна долгие годы хранила памятный подарок, а в 1973 году передала его внучке. Валентина Степановна более 50 лет хранила пасхальное яйцо, каждую пасху выкладывала его в центр красивой вазы. И вспоминала бабушку и Марию Игнатьевну.

Теперь же бердчанка решила семейную реликвию отдать в дар бердскому музею, чтобы она напоминала о неразрывной дружбе русского и украинского народов.