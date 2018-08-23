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Киев пообещал «землетрясение в Кремле» от военного парада‍

В Раде заявили, что Украине есть чем похвастаться перед Москвой: «Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии».

23.08.2018 Фото: pixabay 14 коммент.

Киев пообещал землетрясение в Кремле от военного парада‍
Военный парад, который пройдет в День независимости Украины, вызовет «землетрясение в Кремле». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал депутат.

Он также заявил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит российские танки на базе «Армата» и является самым надежным танком.

Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим танком посреди Киева, назвав этот инцидент «техническим моментом», и сказал, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».

В апреле Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны Степана Полторака, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.

При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость военного парада.

Источник: РИА Новости


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    Чёт цвет у танка стремный — сверху явно голубестический а снизу — словно обделался. *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

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  2. Аноним

    Вот бы посмотреть такой парад. Где еще можно будет увидеть сразу столько раритетой техники в действии *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

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  3. Аноним

    А это случайно не те танки, которые на Донбассе обычным РПГ-7 сносит башню из-за неудачной компоновки, и мотор которых летом перегревается вплоть до отказа из-за воздушного охлаждения, и которые на танковом биатлоне не смогли попасть по мишени.
    Нет?
    Ну тогда содрогнется.
    От смеха.

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  4. Аноним

    Танк 1960 года разработки, да, есть чем гордиться. :-D :-D :-D

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  5. Аноним

    «Военный парад, который пройдет в День независимости Украины»…Контрнаступление ДНР, приведшее к Иловайскому котлу, тоже произошло в этот день. @=
    «….Батальон «Ивано-Франковск» пустился в бегство, даже не предприняв попытки к сопротивлению. Он располагался на пяти блокпостах вокруг и западнее Иловайска и должен был..».

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  6. Аноним

    «Надо показать всему миру, что у нас есть армия». Только что на порошенковском канале. Да всему миру НАСРАТЬ, неужели так тяжело понять. Прямо в тот момент, когда поедут ваши танчики, голландец будет покупать селедку на улице, англичанин пить пиво в пабе, а француз смотреть киношку.

    и только русские будут внимательно смотреть украинский парад и ржать: россия (и москва) действительно содрогнется, но от смеха :-D :-D :-D

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  7. Гость

    А тяжело бронированные кразы-лесовозы с кабинами из досточек-вагонок тоже пройдут в устрашающем строю? Жууууть какая! =-O %) *CRAZY* :-D

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  8. Аноним

    Что вы ржёте? На своего курящего Кузю, да бесполезные С-400 посмотрите :-D
    Клоуны, вы так же Советским оружием до сих пор пользуетесь :-D

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    • Гость

      Системы С-400 молчат по просьбе и на договорённостях с Израилем. Пока молчат. А других достойных целей там пока нет. И это не слабость комплекса, а виляния дипломатов-пораженцев. 8)

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  9. Новый мэр

    Одному мне не интересно про Украину?

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  10. Гость

    И танк у них голубой, да и сами они какие-то…. не искренние.
    %) *CRAZY* :P :-D =-O

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    • Человек

      Ааааааааа,я понял,что им есть показать:танки все в краске,с первого раза и не поймешь,что там и ползет,а вот когда начинают глохнуть на параде от перегрева,так необходимо рядышком ополчение батьки Махно держать,чтобы вытягивать всю эту технику…
      Эх,заседание продолжается,один только военный флот у них стоит и ржавет,ничего нового у них нет.
      Человек —- *IN LOVE*

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  11. Поросёнок Пётр

    Для нормализации отношений между Россией и Украиной, нужно хотя бы пытаться предпринимать определённые действия и для начала, не транслировать в СМИ, личные высказывания радикальных и отмороженных депутатов Рады и Госдумы, направленные исключительно на разжигание эмоций и истерии, но, такие новости видимо шибко выгодны обоим сторонам и вот, очередной отмороженный депутат Рады призывать взорвать Крымский мост, а со стороны России, не зазорно на центральном ТВ в многочисленных истеричных пропагандистских ток-шоу, устами «экспертов», угрожать массовыми убийствами украинцев при помощи ОМП https://lenta.ru/news/2018/08/23/bombochka/
    Не будет никакого мира, если не предпринимать для этого какие либо шаги и постоянно транслировать на всю страну мнения не совсем психически адекватных людей.

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