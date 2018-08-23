Киев пообещал «землетрясение в Кремле» от военного парада‍

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Чёт цвет у танка стремный — сверху явно голубестический а снизу — словно обделался.
6 3
Вот бы посмотреть такой парад. Где еще можно будет увидеть сразу столько раритетой техники в действии
6 3
А это случайно не те танки, которые на Донбассе обычным РПГ-7 сносит башню из-за неудачной компоновки, и мотор которых летом перегревается вплоть до отказа из-за воздушного охлаждения, и которые на танковом биатлоне не смогли попасть по мишени.
Нет?
Ну тогда содрогнется.
От смеха.
6 3
Танк 1960 года разработки, да, есть чем гордиться.
7 3
«Военный парад, который пройдет в День независимости Украины»…Контрнаступление ДНР, приведшее к Иловайскому котлу, тоже произошло в этот день.
«….Батальон «Ивано-Франковск» пустился в бегство, даже не предприняв попытки к сопротивлению. Он располагался на пяти блокпостах вокруг и западнее Иловайска и должен был..».
6 3
«Надо показать всему миру, что у нас есть армия». Только что на порошенковском канале. Да всему миру НАСРАТЬ, неужели так тяжело понять. Прямо в тот момент, когда поедут ваши танчики, голландец будет покупать селедку на улице, англичанин пить пиво в пабе, а француз смотреть киношку.
и только русские будут внимательно смотреть украинский парад и ржать: россия (и москва) действительно содрогнется, но от смеха
6 3
А тяжело бронированные кразы-лесовозы с кабинами из досточек-вагонок тоже пройдут в устрашающем строю? Жууууть какая!
4 2
Что вы ржёте? На своего курящего Кузю, да бесполезные С-400 посмотрите
Клоуны, вы так же Советским оружием до сих пор пользуетесь
4 4
Системы С-400 молчат по просьбе и на договорённостях с Израилем. Пока молчат. А других достойных целей там пока нет. И это не слабость комплекса, а виляния дипломатов-пораженцев.
3 1
Одному мне не интересно про Украину?
6 1
Вот станешь ватником, тогда узнаешь насколько это важно
2 3
И танк у них голубой, да и сами они какие-то…. не искренние.
2 0
Ааааааааа,я понял,что им есть показать:танки все в краске,с первого раза и не поймешь,что там и ползет,а вот когда начинают глохнуть на параде от перегрева,так необходимо рядышком ополчение батьки Махно держать,чтобы вытягивать всю эту технику…
Эх,заседание продолжается,один только военный флот у них стоит и ржавет,ничего нового у них нет.
Человек —-
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Для нормализации отношений между Россией и Украиной, нужно хотя бы пытаться предпринимать определённые действия и для начала, не транслировать в СМИ, личные высказывания радикальных и отмороженных депутатов Рады и Госдумы, направленные исключительно на разжигание эмоций и истерии, но, такие новости видимо шибко выгодны обоим сторонам и вот, очередной отмороженный депутат Рады призывать взорвать Крымский мост, а со стороны России, не зазорно на центральном ТВ в многочисленных истеричных пропагандистских ток-шоу, устами «экспертов», угрожать массовыми убийствами украинцев при помощи ОМП https://lenta.ru/news/2018/08/23/bombochka/
Не будет никакого мира, если не предпринимать для этого какие либо шаги и постоянно транслировать на всю страну мнения не совсем психически адекватных людей.
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