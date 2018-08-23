Кадыров: Напасть на полицейских в Чечне приказали из заграницы

Команда совершить нападения на полицейских в разных районах Чеченской Республики поступила через социальные сети из-за рубежа. Такое заявление сделал глава региона Рамзан Кадыров.

«Уже нет никаких сомнений, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чеченской Республики высказал мнение, что вербовщики намеренно привлекли детей для совершения нападения на полицейских.

Кадыров отметил, что своей целью вербовщики ставили вызвать в российском обществе недоверие «даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника». Он также добавил, что родители несут персональную ответственность за действия своих детей.

Глава республики выступил с предостережением в адрес тех, кто сочувствует или оказывает помощь бандитам, отметив, что таким людям «нет места в Чечне».

«Скажу честно: мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу», — отметил глава республики. «Отвечаю им и всем остальным, что никому и никогда не позволю посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека» — написал Кадыров, добавив, что помогающих или сочувствующих бандитам он считает «общим врагом».

В соответствии со словами Кадырова, «никто из этих «защитников» ни разу не поинтересовался, как живут дети погибших сотрудников полиции, обеспечены ли они жильем, есть ли одежда, получили ли они образование, устроились ли на работу».

«Не они их герои, а те, кто убивал чеченский народ», — отметил в своем сообщении Кадыров. «Такие деятели пусть обходят Чечню стороной. У себя мы сами в состоянии поддержать порядок, без помощи из Европы, США, а также их подручных в нашей стране», — написал он.

Нападения на сотрудников полиции

В понедельник в Чечне произошли три нападения на сотрудников правоохранительных органов. При въезде в Грозный водитель Mercedes пытался сбить сотрудника ДПС на посту, после чего был объявлен план «Перехват». Уходя от преследования, водитель сбил в центре города двух сотрудников ДПС.

С целью остановить злоумышленников, сотрудники полиции открыли огонь по машине, нападавшие были нейтрализованы. Трое полицейских в результате наезда получили травмы.

Кроме того, около 10:30 мск двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию Шалинского отдела внутренних дел, ранили двух полицейских и были ликвидированы. Примерно в то же время молодой человек подорвал себя возле поста полиции в селе Мескер-Юрт Шалинского района, в результате взрыва никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

СК возбудил уголовные дела. Личности всех нападавших установлены.

Источник: ТАСС