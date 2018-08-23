КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ую квартиру
продам комнату в секции
Продам 2-х квартиру
Продам 1-ю студию!!!
Продам 1-ю квартиру!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С опережением строят детсад и школу в микрорайоне Южном Бердска

Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске

Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Зарабатывает за год депутат Госдумы на студию в престижном районе Москвы

Сносят хрущевки в столице по программе реновации

Знаки о выходе лосей на дорогу после гибели животных появились на трассе Р-256 под Бердском

Орешкин не поддержал идею изъятия сверхдоходов у нефтяников и металлургов

Деньгами взяточников и коррупционеров пополнять Пенсионный фонд предлагают единороссы

Разбитый тротуар отремонтируют за 312 тыс. рублей на ул. Ушакова в Бердске

О снижении добычи золота доложили Путину

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске

Глава новосибирской епархии Тихон дал детям полезные советы, бойцы отряда «Гром» продемонстрировали приемы рукопашного боя.

23.08.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев

Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске

Показательные выступления со служебной собакой

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра кинологической службы региональной полиции совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном, а также представителями казачества провели мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни в детском лагере отдыха «Гренада». Лагерь расположен на территории Бердска на берегу Бердского залива в Речкуновской зоне.

Полицейские вместе с митрополитом Тихоном побеседовали с ребятами о негативных последствиях использования наркотических средств, поделились мнением о преимуществах здорового образа жизни, порекомендовали полезные и интересные занятия.

Ветераны управления по контролю за оборотом наркотиков рассказали об истории службы и интересных фактах своей служебной биографии. Представители казачества познакомили юных новосибирцев с традиционными ценностями казачьей культуры.

Бойцы отряда «Гром» представили показательное выступление, в ходе которого продемонстрировали приемы рукопашного боя и обезвреживания преступников, мастерство владения холодным и огнестрельным оружием.

После этого свою выучку продемонстрировали служебные собаки Центра кинологической службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По окончании мероприятия гости пожелали ребятам успехов в учебе и общественной жизни, полезных и интересных занятий. После этого все вместе сфотографировались на память, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске

Фото на память


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С опережением строят детсад и школу в микрорайоне Южном Бердска Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске 15-летняя бердчанка выиграла гран-при всероссийского конкурса «Мисс Великая Русь-2018»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика