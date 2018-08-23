Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра кинологической службы региональной полиции совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном, а также представителями казачества провели мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни в детском лагере отдыха «Гренада». Лагерь расположен на территории Бердска на берегу Бердского залива в Речкуновской зоне.

Полицейские вместе с митрополитом Тихоном побеседовали с ребятами о негативных последствиях использования наркотических средств, поделились мнением о преимуществах здорового образа жизни, порекомендовали полезные и интересные занятия.

Ветераны управления по контролю за оборотом наркотиков рассказали об истории службы и интересных фактах своей служебной биографии. Представители казачества познакомили юных новосибирцев с традиционными ценностями казачьей культуры.

Бойцы отряда «Гром» представили показательное выступление, в ходе которого продемонстрировали приемы рукопашного боя и обезвреживания преступников, мастерство владения холодным и огнестрельным оружием.

После этого свою выучку продемонстрировали служебные собаки Центра кинологической службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По окончании мероприятия гости пожелали ребятам успехов в учебе и общественной жизни, полезных и интересных занятий. После этого все вместе сфотографировались на память, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.