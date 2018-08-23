Городом беспредела назвала Бердск жена обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ

Сегодня, 23 августа, судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продлила меру пресечения обвиняемому в «хищении воды» на 190 млн рублей. Бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин останется в СИЗО до 19 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что адвокат экс-директора КБУ Евгений Нахабин планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения ареста СИЗО на более мягкую и попросить суд заключить Кожина под домашний арест.

Гособвинитель Кристина Червонных привела доводы в пользу содержания под стражей. По ее словам у следствия имеются все основания полагать, что он может избежать уголовной ответственности. В ходе следствия установлен факт ряда преступлений в момент работы директором КБУ, он может оказать давление на свидетелей, имеет влиятельные знакомства с высокопоставленными чиновниками правительства Новосибирской области

-Кожин продолжит препятствию следствия в условиях домашнего ареста, — аргументировала Червонных. — Поэтому ходатайствуем о продлении срока ареста на один месяц и 24 суток.

Следователь, кроме того, попросил суд приобщить к материалам новое уголовное дело, возбужденное против Александра Кожина 22 августа по хищению средств в особом крупном размере при использовании служебного положения. Оно выделено отдельным эпизодом из первого уголовного дела.

Адвокаты это услышали в первый раз сейчас, в зале суда. Как и сам обвиняемый Кожин.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами помощник прокурора Бердска предложила на 6 месяцев оставить Кожина под стражей.

-Этот новый документ не может быть положен в основу заседания по продлению меры пресечения, — высказалась адвокат Полозова в прениях. — Защита считает, что под домашнем арестом он может находится под контролем сотрудников правоохранительных органов, ходатайство следствия считает необоснованным.

В качестве свидетеля на допрос вызвали Елену Кожину, супругу обвиняемого. Она рассказала о серьезных заболеваниях мужа.

— Он должен постоянно получать лекарства. Мы с ним женаты с 1985 года. Это уже о чем то говорит. Его вывести из себя — это нужно постараться. Он хороший семьянин. Он ещё в институте начал работать, там мы и поженились. Он всегда рано вставал, меня даже это задевало, что семья на втором месте, — с горечью и любовью Елена Борисовна смотрит на своего супруга сквозь решетку.

Сам подсудимый хотел поинтересоваться, почему потерпевшие спикер горсовета Валерий Бадьин и директор КБУ Владимир Воспанчук не вызваны в суд, но судья этот вопрос отложила на судебное заседание, которое будет рассматривать дело о хищении бюджетных средств по существу.

10 сентября КБУ взыщет с МК «Сибиряк» в арбитражном суде долг в размере 170 млн рублей. Еще 20 млн за потребленную воду, как полагает следствие, Александр Юрьевич «простил» компании «СтройРегионСервис». Таким образом, Кожина, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету — в общей сложности около 190 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа судья Татьяна Васюхневич продлила срок домашнего ареста двоим пособникам бывшего директора КБУ на два месяца до 26 октября. Напомним, что Дыненков и Оленич находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении меры пресечения.

Следствие еще не готово передать дело прокурору на утверждение обвинительного заключения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

-Расследование еще продолжается. Оно не завершено — это 100%, — прокомментировал Чечулин.

Пособники Кожина отрицают свою причастность к преступлению в крупных масштабах и уверены, что справедливость восторжествует.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Адвокаты Кожина 23 августа снова ходатайствовали о смягчении меры пресечения — домашний арест. Сам подсудимый пытался убедить суд в своей невиновности.

— О каком превышении должностных полномочий здесь идет речь? Я действовал четко и ясно по указаниям главы администрации города Бердска. На основании этих указания я четко и ясно сделал расчеты за два месяца с 5 сентября по 7 декабря. По 170 млн, господа, КБУ сегодня ведут судебный процесс. Как он закончится, мне он без разницы, самое главное, что ни копейка с этих 170 млн не уйдет, — высказался в судебном заседании Александр Кожин, заявив, что следствие делает ошибочные расчеты, по которым может сесть на скамью подсудимых и нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук, предъявляющий, как и он, многомиллионные претензии должникам.