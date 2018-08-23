Зарабатывает за год депутат Госдумы на студию в престижном районе Москвы

Специалисты портала Domofond.ru посчитали, какую недвижимость могут купить на среднюю годовую зарплату депутаты Государственной думы, квалифицированные врачи и строители. Годового дохода депутата достаточно для покупки квартиры в любом городе России: в Москве — студии, а в Ростове-на-Дону, Самаре и Красноярске — двухкомнатной или трехкомнатной квартиры. Строителю придется копить долго: его среднего годового оклада хватит на 2 квадрата в Москве или 10 метров в Челябинске.

По данным Росстата, за год российский строитель в среднем зарабатывает 393 972 рубля1 — это немногим больше, чем средняя зарплата депутата Государственной думы за месяц (347 400 рублей. У врача высокой квалификации средний годовой оклад составляет 591 000 рублей.

Эти доходы дают очень разные возможности для покупки жилья в разных городах России. Так, в Москве, городе с самой дорогой недвижимостью в стране, цена квадратного метра на вторичном рынке, по рейтингу портала Domofond.ru (есть в редакции «Курьер. Среда. Бердск»), в июле составила 195 938 руб. А в Челябинске, самом доступном по ценам на жилье городе-миллионнике, цена равнялась 40 295 руб.

На какое жилье хватит зарплаты депутата, врача и строителя

При желании депутат Государственной думы на свой годовой доход в 4 168 800 рублей может приобрести в Москве просторную комнату в Таганском районе размером 18 кв. м с качественным ремонтом или квартиру-студию в строящемся доме у метро «Саларьево» (почти 24 кв. м), если ориентироваться на средний ценник. В Петербурге у депутата со средней зарплатой есть возможность выбрать хорошую однокомнатную квартиру размером в 30 квадратов недалеко от станции «Ленинский проспект». А в Красноярске за такие деньги можно приобрести трехкомнатную квартиру в благополучном районе с хорошей инфраструктурой.

На годовую зарплату врача высокой квалификации (591 000 рублей) купить жилье в Москве, даже комнату, не получится. Но на комнату в Санкт-Петербурге, на Советской улице, этих денег хватит. В других городах-миллионниках врач также может позволить себе маленькую комнату площадью до десяти квадратных метров.

На годовой оклад строителя (393 972 рубля) в Москве можно купить всего 2 кв. м, а в Петербурге – 3,3 квадрата. Однако и на эти деньги можно приобрести комнату в микрорайоне Солнечный Красноярска или на Юбилейной улице в Самаре. И даже в Казани, занимающей третье место в рейтинге самых дорогих городов, нашлась 6-метровая комната по цене 400 000 рублей, что лишь ненамного превышает годовую зарплату строителя.

В Новосибирске при стоимости вторичного жилья в среднем 64 952 рублей за квадрат, по данным «Домофонда», думский парламентарий в состоянии приобрести жилье площадью 64,2 кв. метра, врач может рассчитывать на 9 квадратов, строитель — 6.