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Краснокнижные журавли-красавки вырастили птенца под Бердском

Скоро журавли вместе с другими перелетными птицами улетят в теплые края.

23.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: бердского охотобщества Нет комментариев

Краснокнижные журавли красавки вырастили птенца под Бердском

Журавль-красавка не боится людей и подпускает к себе довольно близко

Второй год гнездится пара краснокнижных журавлей-красавок под Бердском. В этом году они высидили и вырастили одного птенца.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весной 2017 года впервые за много лет в Бердске зафиксированы прилет и гнездование пары журавлей-красавок. Краснокнижных птиц обнаружили в полях между между Сосновкой и Бурмистрово сотрудники бердского охотобщества. Людей они не слишком боялись и подпускали достаточно близко. Даже «позировали» для камеры.

Прилет этих птиц был зарегистрирован в Чанах, Куйбышеве, Карачах, в наших местах они появились впервые, факты, что они раньше прилетали сюда, отсутствуют, отметил Кашин. О прилете краснокнижных журавлей-красавок сообщили в институт систематики и департамент природных ресурсов.

Это не единственный случай появления редких птиц под Бердском. В 2016 году недалеко от того места, где гнездятся журавли, высиживали птенцов краснокнижные огари. Раньше такой утки тоже никогда не видели в окрестностях Бердска. Селились огари только в Южной Сибири. Егеря бердского охотобщества заметили утку, когда та шла к водоему с 11 утятами. Утку с выводком сотрудники охотобщества оберегали от браконьеров и подкармливали большую семью. В то лето ни одна другая утка не высидела яиц на этом озере. Хотя в предыдущие годы егеря насчитывали по пять-десять выводков. Красные утки выжили старожилов с привычного места обитания. В сентябре утки встали на крыло и улетели на зимовку в теплые края. На следующий год они не вернулись.

— Красавки вырастили этим летом одного птенца. Пока еще не улетели в теплые края. Что касается огари, она больше так и не появлялась. Я вообще очень удивился, когда эта утка у нас оказалась, ведь наши места не для нее. Ей нужны соленые озера, — объяснил Игорь Александрович.

Так как журавли-красавки уже дважды гнездовались под Бердском, есть надежда, что они опять прилетят сюда в апреле 2019 года, подчеркнул Кашин.

Журавли-красавки — социальные птицы, и когда собираются улетать на зимовку, то объединяются группами. Так же они собираются в утренние и вечерние часы для совместного времяпрепровождения, при этом танцуют и прыгают.

Красавки занимаются добычей корма в первой половине дня, в основном употребляют растительную пищу. Они предпочитают бобовые и злаковые культуры. К концу лета птицы оказываются частыми гостями на полях. Там журавли красавки питаются плодами нового урожая. Но красавки не только вегетарианцы, они могут охотиться на насекомых, змей, ящериц и даже мелких грызунов, но только в периоды строительства гнезд и выращивания потомства.


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