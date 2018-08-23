С опережением строят детсад и школу в микрорайоне Южном Бердска

Историческое строительство школы и детского сада продолжается. Вице-мэр по социальной политике Бердска Сергей Носов, которому глава Евгений Шестернин поручил контролировать строительство важных социальных объектов Бердска, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что работы по возведению социальных объектов идут по плану-графику с небольшим опережением.

— Сейчас проводится выполнение фундаментных работ и поднятие коробки детского сада. Параллельно выполняется подключение механизмов к электричеству и решается вопрос по газификации. Вот три основных этапа строительства этих социальных объектов, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Анатольевич.

Вице-мэр рассказал, что вопрос по газификации школы и частного сектора микрорайона Южного решиться до конца этого года. Это необходимо для успешного завершения строительных и ремонтных работ школы и детсада.

— В 2019 году будут завершены работы по коробке и обеспечению детского сада, ориентировочно в мае. Затем последуют отделочные работы. Ввод детского сада в эксплуатацию мы планируем в сентябре. В школе должна коробка появиться до конца 2019 года. В 2020 году мы введем ее в эксплуатацию, — уверил Сергей Носов.

Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов примет участие не только в контроле строительства школы и детсада, но и по окончанию стройки подберет квалифицированный и грамотный персонал новых учебных заведений, в том числе и руководящих должностей.

Напомним, что строительством важных для бердчан объектов занимается ЗАО «Бердский строительный трест». Компания выиграла аукцион и построит школу и детсад за 700 миллионов рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что школу и детсад возведут в районе пересечения улиц поэта Сорокина и купца Горохова. Новое школьное учреждение предоставит места для 1100 учащихся. Состоять школа будет из четырех блоков. В первом 4-этажном здании будут учиться дети с 5 по 11 класс. Во втором двухэтажном блоке разместятся столовая, актовый и читальный залы. В трёхэтажном блоке начнут получать знания ученики начальной школы. Четвёртый блок предназначен для спортзала, раздевалки и душевых кабин.

Новый детский сад откроет двери для 220 малышей, что позволит разгрузить очередь в детские сады Бердска.