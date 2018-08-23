Сносят хрущевки в столице по программе реновации

Первую пятиэтажку по программе реновации снесли в Москве, при сносе дома на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово присутствовали его бывшие жители и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Присутствуем с вами при историческом событии — сносе первого дома по программе реновации. Год всего прошел с того времени, когда было принято законодательное решение. За это время мы утвердили списки, в которые попали около миллиона москвичей — это огромное количество. Сейчас мы задействовали дома, которые имелись в наличии, мы их довели до уровня стандарта программы реновации», — сказал Собянин, общаясь с жителями.

По его словам, за это время параллельно шла разработка градостроительной документации кварталов реновации, чтобы понимать, какой этажности дома будут построены, какие необходимы дополнительные школы, детские сады и медицинские организации.

«С вас начали, потому что рядом был дом, и нам надо было с чего-то начинать первую волну переселения. Поэтому определили 250 стартовых площадок, из них несколько десятков домов находились в стройке, поэтому мы их оперативно достроили, и предложили вам отпраздновать новоселье», — отметил мэр Москвы. Он также сообщил, что технология «умного сноса» станет стандартом при реализации программы реновации.

«Должен сказать, ваш дом даром не пропадет. Как видите, мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что все эти материалы пойдут дальше на переработку и во вторичное использование — так называемая технология умной разборки, чтобы не просто на свалку вывезти, а чтобы это использовать. Частичка вашего дома будет использована в других домах, на других стройках», — сказал Собянин.

Горожане, получившие квартиры в новом доме, рассказали, что им помогали с переездом, некоторым социально незащищенным гражданам оказали адресную помощь, купив им бытовую технику длительного пользования. При этом строители оперативно исправляли небольшие недоделки в новом доме. «Один переезд равен одному пожару, но, я надеюсь, не в этом случае», — сказал на это мэр. Бывшие жители дома 5 по улице Константина Федина получили новые квартиры в доме на 5-й Парковой улице, находящемся в 200 метрах от старого, переселение полностью завершилось в июле.

«Умный снос»

Принцип «умного сноса» предполагает безопасность, экологичность, максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов. Предельный срок хранения образующихся отходов на площадке не должен превышать семи дней.

В районе Северное Измайлово на востоке Москвы в программу реновации включено 179 домов площадью 596,6 тыс. кв.м, из которых шесть девятиэтажные.

По всей Москве в программу сноса включен 5 тыс. 171 дом (около 350 тыс. квартир) общей площадью 16,3 млн. кв.м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.

Источник: ТАСС