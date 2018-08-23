КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ую квартиру
продам комнату в секции
Продам 2-х квартиру
Продам 1-ю студию!!!
Продам 1-ю квартиру!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С опережением строят детсад и школу в микрорайоне Южном Бердска

Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске

Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Зарабатывает за год депутат Госдумы на студию в престижном районе Москвы

Сносят хрущевки в столице по программе реновации

Знаки о выходе лосей на дорогу после гибели животных появились на трассе Р-256 под Бердском

Орешкин не поддержал идею изъятия сверхдоходов у нефтяников и металлургов

Деньгами взяточников и коррупционеров пополнять Пенсионный фонд предлагают единороссы

Разбитый тротуар отремонтируют за 312 тыс. рублей на ул. Ушакова в Бердске

О снижении добычи золота доложили Путину

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Плохую работу маршруток в Бердске отслеживает региональный минтранс

После жалоб пассажиров в «Курьер. Среда. Бердск» ответили из приемной губернатора: три маршрутки №15 сломались, перевозчику на маршруте №12 приказано соблюдать схему движения.

23.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Плохую работу маршруток в Бердске отслеживает региональный минтранс

По Бердску курсирует 151 маршрутка

На жалобу в «Курьер. Среда. Бердск» пассажиров на долгое ожидание бердской маршрутки №15 оперативно отреагировали в минтрансе Новосибирской области. Уже на следующий день после появления информации в рубрике «Сообщи свои новости» на «курьеровском» сайте пришло письмо из общественной приемной врио губернатора Андрея Травникова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа написала Алена:
— На маршрутке номер 15 постоянно невозможно уехать, время ожидания составляет больше 30 минут. Водители маршрута 12 отказываются брать пассажиров до химзавода, при этом еще и хамят. Сегодня вечером у химзавода образовалась толпа желающих уехать, все ринулись в одну маршрутку, набившись, как селедки в бочке, дачники с тележками друг у друга на коленках. Почему маршруты 7, 14, 18 ходят каждые 5 минут, а в этом направлении постоянно такие проблемы?

Официальный ответ

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области отреагировали на публикацию… и сообщают следующее:

«По поводу фактов, указанных в публикации «Курьер. Среда. Бердск» от 21.08.2018, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сделало запрос в администрацию города Бердска.

По информации, предоставленной администрацией города Бердска, отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска совместно с уполномоченным простого товарищества по муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам №15 «Химзавод – Юбилейный» ИП Гундиным Ю. П. был проведен анализ транспортной работы по указанному маршруту, а также данных системы ГЛОНАСС за 20.08.2018 г.

В соответствии с установленным графиком движения по маршруту интервал движения автобусов составляет 5-7 минут в «часы пик» и 10-14 минут в межпиковое время.

20.08.2018 года 3 автобуса перевозчика сошли с линии по причине технической неисправности, что вызвало увеличение времени ожидания для пассажиров.

В связи удаленности автопредприятия от начального и конечного пунктов маршрута, а также отсутствием необходимого количества резервных автобусов, оперативно произвести замену не представлялось возможным.

В настоящее время перевозчику указано на необходимость принятия неотложных мер, направленных на повышение качества технического обслуживания транспортных средств, осуществление систематического контроля со стороны технического персонала для поддержания подвижного состава, в исправном состоянии, а также на необходимость неукоснительного соблюдения водителями расписания движения маршрутов.

Работа маршрута №15 «Химзавод – Юбилейный» взята на особый контроль отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска.

С водителями маршрута №12 проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения существующей схемы движения маршрута – заезда на остановку «Химзавод».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С опережением строят детсад и школу в микрорайоне Южном Бердска Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске 15-летняя бердчанка выиграла гран-при всероссийского конкурса «Мисс Великая Русь-2018»

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Почему только маршрутки? Откуда такая странная избранность? По ПАТП всё идеально? Проблем нет? В Бердске, в течении 30 лет — маршрутки, это ЕДИНСТВЕННЫЙ транспорт на который РЕАЛЬНО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ! ПАТП на людей всегда было плевать, бердчане просто устали 30 лет жаловаться, толку ноль. Пример: дачи, где отсутствие личного авто, приравнивается к каторжным работам по пользованию ПАЗиками. Маленьким ПАЗиком Битком набитым телегами, рюкзаками и потными-злыми пенсионерами. ПАЗиком который можно снять с маршрута просто так, без причины!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Гость

    По вашей же просьбе изжили 5 оставили на лето 1единицу загляниту в официальный сайт админинисрации а что за 15 наблюдают это все не правильно никто не закем не наблюдает у них одно устройство на несколько машин для прохтждения то проверок сибугадек и прочего а графика официалъного до сих пор по 15 маршруту нет иник о не знает они ходят

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Зима

    Поломались.
    Ремонт…
    Ага, мы все поверили!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Светлана

    В часы пик ходят каждые 7 минут. 3 маршрутки сломались, и нельзя каждые 15 минут ходить? Это так оправдались?

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика