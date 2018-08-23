Плохую работу маршруток в Бердске отслеживает региональный минтранс

На жалобу в «Курьер. Среда. Бердск» пассажиров на долгое ожидание бердской маршрутки №15 оперативно отреагировали в минтрансе Новосибирской области. Уже на следующий день после появления информации в рубрике «Сообщи свои новости» на «курьеровском» сайте пришло письмо из общественной приемной врио губернатора Андрея Травникова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа написала Алена:

— На маршрутке номер 15 постоянно невозможно уехать, время ожидания составляет больше 30 минут. Водители маршрута 12 отказываются брать пассажиров до химзавода, при этом еще и хамят. Сегодня вечером у химзавода образовалась толпа желающих уехать, все ринулись в одну маршрутку, набившись, как селедки в бочке, дачники с тележками друг у друга на коленках. Почему маршруты 7, 14, 18 ходят каждые 5 минут, а в этом направлении постоянно такие проблемы?

Официальный ответ

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области отреагировали на публикацию… и сообщают следующее:

«По поводу фактов, указанных в публикации «Курьер. Среда. Бердск» от 21.08.2018, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сделало запрос в администрацию города Бердска.

По информации, предоставленной администрацией города Бердска, отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска совместно с уполномоченным простого товарищества по муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам №15 «Химзавод – Юбилейный» ИП Гундиным Ю. П. был проведен анализ транспортной работы по указанному маршруту, а также данных системы ГЛОНАСС за 20.08.2018 г.

В соответствии с установленным графиком движения по маршруту интервал движения автобусов составляет 5-7 минут в «часы пик» и 10-14 минут в межпиковое время.

20.08.2018 года 3 автобуса перевозчика сошли с линии по причине технической неисправности, что вызвало увеличение времени ожидания для пассажиров.

В связи удаленности автопредприятия от начального и конечного пунктов маршрута, а также отсутствием необходимого количества резервных автобусов, оперативно произвести замену не представлялось возможным.

В настоящее время перевозчику указано на необходимость принятия неотложных мер, направленных на повышение качества технического обслуживания транспортных средств, осуществление систематического контроля со стороны технического персонала для поддержания подвижного состава, в исправном состоянии, а также на необходимость неукоснительного соблюдения водителями расписания движения маршрутов.

Работа маршрута №15 «Химзавод – Юбилейный» взята на особый контроль отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска.

С водителями маршрута №12 проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения существующей схемы движения маршрута – заезда на остановку «Химзавод».