Плохую работу маршруток в Бердске отслеживает региональный минтранс

На жалобу в «Курьер. Среда. Бердск» пассажиров на долгое ожидание бердской маршрутки №15 оперативно отреагировали в минтрансе Новосибирской области. Уже на следующий день после появления информации в рубрике «Сообщи свои новости» на «курьеровском» сайте пришло письмо из общественной приемной врио губернатора Андрея Травникова.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа написала Алена:
— На маршрутке номер 15 постоянно невозможно уехать, время ожидания составляет больше 30 минут. Водители маршрута 12 отказываются брать пассажиров до химзавода, при этом еще и хамят. Сегодня вечером у химзавода образовалась толпа желающих уехать, все ринулись в одну маршрутку, набившись, как селедки в бочке, дачники с тележками друг у друга на коленках. Почему маршруты 7, 14, 18 ходят каждые 5 минут, а в этом направлении постоянно такие проблемы?
Официальный ответ
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области отреагировали на публикацию… и сообщают следующее:
«По поводу фактов, указанных в публикации «Курьер. Среда. Бердск» от 21.08.2018, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сделало запрос в администрацию города Бердска.
По информации, предоставленной администрацией города Бердска, отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска совместно с уполномоченным простого товарищества по муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам №15 «Химзавод – Юбилейный» ИП Гундиным Ю. П. был проведен анализ транспортной работы по указанному маршруту, а также данных системы ГЛОНАСС за 20.08.2018 г.
В соответствии с установленным графиком движения по маршруту интервал движения автобусов составляет 5-7 минут в «часы пик» и 10-14 минут в межпиковое время.
20.08.2018 года 3 автобуса перевозчика сошли с линии по причине технической неисправности, что вызвало увеличение времени ожидания для пассажиров.
В связи удаленности автопредприятия от начального и конечного пунктов маршрута, а также отсутствием необходимого количества резервных автобусов, оперативно произвести замену не представлялось возможным.
В настоящее время перевозчику указано на необходимость принятия неотложных мер, направленных на повышение качества технического обслуживания транспортных средств, осуществление систематического контроля со стороны технического персонала для поддержания подвижного состава, в исправном состоянии, а также на необходимость неукоснительного соблюдения водителями расписания движения маршрутов.
Работа маршрута №15 «Химзавод – Юбилейный» взята на особый контроль отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска.
С водителями маршрута №12 проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения существующей схемы движения маршрута – заезда на остановку «Химзавод».
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Почему только маршрутки? Откуда такая странная избранность? По ПАТП всё идеально? Проблем нет? В Бердске, в течении 30 лет — маршрутки, это ЕДИНСТВЕННЫЙ транспорт на который РЕАЛЬНО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ! ПАТП на людей всегда было плевать, бердчане просто устали 30 лет жаловаться, толку ноль. Пример: дачи, где отсутствие личного авто, приравнивается к каторжным работам по пользованию ПАЗиками. Маленьким ПАЗиком Битком набитым телегами, рюкзаками и потными-злыми пенсионерами. ПАЗиком который можно снять с маршрута просто так, без причины!
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По вашей же просьбе изжили 5 оставили на лето 1единицу загляниту в официальный сайт админинисрации а что за 15 наблюдают это все не правильно никто не закем не наблюдает у них одно устройство на несколько машин для прохтждения то проверок сибугадек и прочего а графика официалъного до сих пор по 15 маршруту нет иник о не знает они ходят
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Поломались.
Ремонт…
Ага, мы все поверили!
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И так каждый день всё лето?
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В часы пик ходят каждые 7 минут. 3 маршрутки сломались, и нельзя каждые 15 минут ходить? Это так оправдались?
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Кому вы верите!?
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