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Знаки о выходе лосей на дорогу после гибели животных появились на трассе Р-256 под Бердском

Этим летом на участке трассы между Бердском и Искитимом погибли трое годовалых телят лосей и взрослый самец. Скоро лоси опять побегут на дорогу.

23.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: wikipedia.org Нет комментариев

Знаки о выходе лосей на дорогу после гибели животных появились на трассе Р 256 под Бердском

Две предупреждающие таблички появились на 41 и 46 км трассы Р-256

Установили предупреждающие знаки о возможном выходе лосей на трассе Р-256 под Бердском.

— На участке трассы Р-256 появились два предупреждающих знака. На 41 км, на выезде из Бердска, и на 46 км, закрыли около 5 км, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа председатель охотобщества Игорь Кашин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», меньше чем за три недели в июне этого года на участке трассы Р-256 под Бердском грузовые автомобили сбили трех годовалых лосят и взрослого самца. Все автомобили скрылись с места дорожно-транспортного происшествия. Животные, получившие тяжелейшие травмы, погибли на месте.

Там, где сбивают лосей, проходит путь миграции этих животных. Игорь Кашин еще в 2011 ставил вопрос об установке дорожных знаков, предупреждающих автомобилистов о возможном появлении лосей на проезжей части. Но ответа так и не дождался. Пока этим летом не произошла массовая гибель животных.

— Водитель должен в любое время остановиться, чтобы не травмировать животное. Сейчас начинается гон и через трассу будут перебегать взрослые лоси, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными, особенно на участке трассы между 41 и 46 км, — отметил Кашин.

В следующем году, по словам председателя охотобщества, на выезде из Бердска в сторону Искитима, будет установлен баннер, предупреждающий о выходе лосей на трассу.

Этим летом были внесены поправки в Закон о незаконной охоте. И наказание ужесточили.

— Если раньше за неумышленно сбитого машиной лося виновному нужно было заплатить 40 тыс. рублей, то теперь сумма удвоилась в два раза, — отметил Кашин.

Водителей грузовиков, сбивших лосей на трассе Р-256, так и не нашли.


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