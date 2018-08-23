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Орешкин не поддержал идею изъятия сверхдоходов у нефтяников и металлургов

Глава Минэкономразвития считает, что было бы правильнее дискутировать о повышении инвестактивности добывающих компаний, а не изъятия у них сверхдоходов.

23.08.2018 Фото: кремлин.ру 2 коммент.

Орешкин не поддержал идею изъятия сверхдоходов у нефтяников и металлургов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Как сообщал на прошлой неделе официальный представитель Минфина, правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли и на совещании 24 августа в РСПП планируется обсудить с компаниями создание условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, была направлена на инвестиции.

Орешкин согласен, что вместо обсуждения изменений в налоговом законодательстве целесообразнее рассмотреть пути повышения инвестактивности компаний из «списка Белоусова». По его словам, министерство намерено обсуждать это как с другими министерствами, так и с бизнес-объединениями.

«Здесь мы очень плотно работаем внутри правительства с Минпромторгом по как раз в том числе по этим отраслям, и активно работаем с деловыми объединениями в том числе с РСПП. Главная задача — сделать так, чтобы тот свободный денежный поток, тут неправильно говорить о прибыли, потому что мы говорим о том денежном потоке, который есть у тех или иных компаний, было выгодно и интересно инвестировать в проекты либо в этих отраслях, либо в каких-то других отраслях. Поэтому здесь будем плотно работать с деловыми объединениями, с РСПП… для того, чтобы инвестиционная активность повышалась», — сказал Орешкин.

На вопрос, представит ли кабмин президенту РФ Владимиру Путину отрицательный отзыв на идею Белоусова, Орешкин ответил: «Я не могу за все правительство говорить, у нас отзыв будет подписывать первый вице-премьер Антон Силуанов. Мы свою позицию представили».

«Еще раз повторюсь: дискуссию нужно выводить из дискуссии о том, можно ли там нельзя взять дополнительные деньги, какие-то там налоги ввести. Дискуссия о том, что нужно сделать, для того, чтобы количество инвестиционных проектов в нашей стране увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формуется в разных компаниях, активнее инвестировался в тех же или в других отраслях», — отметил Орешкин.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кто бы сомневался!

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  2. Аноним

    «Еще раз повторюсь: дискуссию нужно выводить из дискуссии о том, можно ли там нельзя взять дополнительные деньги, какие-то там налоги ввести.

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