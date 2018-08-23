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Культуре безопасности научили пожарные в День флага России жителей Бердска

Огнеборцы показали пожарную технику, вооружение и боевую одежду, а также спели для бердчан на главной площади города.

23.08.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев

Культуре безопасности научили пожарные в День флага России жителей Бердска

Каждый смог почувствовать себя настоящим пожарным, надев боевую одежду и сев в кабину пожарного автомобиля

22 августа в Бердске состоялся городской открытый фестиваль творчества сотрудников экстренных служб «01-02-03» в рамках праздничного мероприятия, посвящённого Дню государственного флага России. На празднике сотрудники полиции, медики, пожарные и спасатели обучили жителей города культуре безопасности.

Для гостей была организована развлекательно-познавательная программа и выставка специальной техники экстренных служб. Бердские пожарные и спасатели познакомили горожан с пожарной техникой, продемонстрировали пожарно-техническое вооружение и оборудование, боевую одежду и снаряжение, а также средства защиты органов дыхания и зрения.

Сотрудники МЧС рассказали о способах тушения пожаров и напомнили правила пожарной безопасности. Каждый взрослый и ребенок смог почувствовать себя настоящим пожарным, надев боевую одежду огнеборцев и сев в кабину пожарного автомобиля.

На фестивале экстренные службы города Бердска «01-02-03» показали не только высокие профессиональные достижения, но и свои творческие способности. В исполнении патриотических песен особенно отличились: старший сержант внутренний службы Александр Зубарев — старший пожарный ПСЧ №11 и Падукова Кристина дочь ветерана пожарной охраны, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

За работу и активное участие в жизни города администрация Бердска отметила коллектив сотрудников бердского 5 отряда федеральной противопожарной службы по Новосибирской области благодарственным письмом.


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