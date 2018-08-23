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О снижении добычи золота доложили Путину

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О снижении добычи золота доложили Путину

На Чукотке исчерпаны запасы наиболее богатых месторождений, написал губернатор региона президенту. И попросил увеличить финансирование разведки новых месторождений.

23.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

О снижении добычи золота доложили Путину

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин 19 июля написал письмо президенту Владимир Путину, в котором сообщил об обеспокоенности снижением добычи золота в регионе. Запасы двух наиболее «наиболее богатых отрабатываемых месторождений рудного золота (Купол и Двойное)» почти исчерпаны. Об этом пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с письмом. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

По информации газеты, Путин поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину проработать вопрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

В письме Копин указывает, что в нераспределенном фонде недр суммарные запасы составляют всего 95,2 т, а добыча золота в регионе в прошлом году составила 25,3 т. (9% общей добычи в России). Впрочем, губернатор также пишет, что проведенные геологические исследования выявили большое количество перспективных объектов, а в регионе уже есть необходимая инфраструктура в районе месторождений.

В связи с этим Копин попросил увеличить госфинансирование геолого-разведочных работ (ГРР) в округе и расширить заявительные механизмы лицензирования участков недр.

Представитель Минприроды пояснил газете, что государство вложит в региональное изучение недр с предоставлением участков в пользование более 2 млрд руб. до 2022 года. Он добавил, что ведомство предлагает распространить заявительный принцип лицензирования на участки со средней и хорошей изученностью на Чукотке.

На месторождении Купол добыча в прошлом году сократилась на 21% до 16,5 т, на Майском добыча увеличилась всего на 0,9% до 3,6т.

Источник: РБК


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