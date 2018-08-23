Зачем немке чепчик и старинный рецепт вафель узнали гости выставки в Бердске

21 августа на открытии экспозиции «История и культура российских немцев» все желающие познакомились с традициями российских немцев.

Руководитель структурного подразделения бердского историко-художественного музея «Дом дружбы» Елена Водолажская, в приветственном слове отметила, что Бердск — город, открытый миру. И горожане не раз подтверждали эту крылатую фразу делами:

— Огромная работа проводится в направлении гармонизации этнокультурных отношений, духовной общности нашего многонационального народа, популяризации национальной культуры его жителей и их истории.

Елена Ефремовна подчеркнула, что в Бердск кипит различными культурными событиями — выставки, концерты, познавательные программы, народные праздники, совместные межнациональные проекты, один из которых — долгосрочный сетевой проект «Новосибисркого областного российско-немецкого дома» по созданию разделов истории российских немцев в музеях региона:

— Для нас большая честь быть соорганизаторами данного проекта. И на площадке бердского радиозавода «Вега» мы открываем экспозицию «История и культура российских немцев». Выбор для размещения экспозиции музея БРЗ не случаен. В трудовом коллективе этого завода-гиганта трудилось немало российских немцев.

Начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко, заметила, что сохранение истории и традиций — это самое главное и пожелала, чтобы у горожан была возможность знакомиться с различными национальностями и их культурой:

— Впереди нас ждут новые проекты. Мы всегра открыты миру, творчеству и любым межнациональным и национальным проектам.

Куратор экспозии Татьяна Батяева, озвучила статистику: на территории Новосибирской области проживает более 100 национальностей. Культура каждой из них самобытна и по-своему интересна. Достойно хранит и передает из поколения в поколение свои трациии, язык и историю немецкий этнос. Голос немецкого народа на сибирской земле сегодня звучит уверенно.

— Своей главной задачей «Российско-немецкий дом» считает рассказать как о простых немцах, которые привезли свою уникальную культуру, так и о выдающихся людях среди российских немцев, которые внесли вклад в науку и искусство России. Предметный мир музея истории и этнографии «Российского-немецкого дома» поведает о простых немецких семьях, чьи потомки бережно сохранили и любезно предоставили музею уникальные экспонаты, которые большей частью были привезены во время депортации, — рассказала Батяева.

По мнению Татьяны Анатольевны, проект направлен на сохранение исторического и культурного наследия российских немцев, на развитие интереса к их истории.

Автор видео Елена Белоусова



Исполняющий обязанности директора «Новосибирского областного российско-немецкого Дома» Виктор Протоковило считает, что Бердск — город в котором они реализовали ряд культурно-образовательных и спортивеных проектов. И на фоне других мероприятий данный проект имеет особый национальный статус:

— Открывая экспозицию «История и культура российских немцев» мы сподвигаем другие национальности на то, чтобы они показали свою культуру, свою кухню, свою одежду, традиции и обряды.

«Немецкий» проект задуман как обновляющаяся музейная выставка, основу которой составят информационные стенды, а вот историческими экспонатами экспозиция будет обрастать по мере своего существования при активной поддержке бердчан. Поначалу же «музейный фонд» будет представлен лишь женским национальным немецким костюмом.

Экспонат — точная копия одежды первых переселенцев из Гессена — вызвал живой интерес у маленьких и больших посетителей на открытии экспозиции.

— Семь деталей у замужней дамы, шесть — у девушки до брака. Две юбки, безрукавка, нагрудник, чепчик и фартук. Белая полотняная рубаха должна быть такой длинной, чтобы ее было видно сразу из под всех юбок. Немецкий женский костюм очень информативен, по нему можно было понять о девушке очень многое. Если у нее белый фартук и яркий расшитый чепчик, то, она, наверняка, направляется на праздник. Если в том же костюме черный фартук и однотонный нагрудник, девушка выполняет повседневную работу.

Если бантик на фартуке повязан слева девушка не замужем, справа — в браке, посередине повязывали маленькие девочки, сзади — вдовы, — объяснила гид.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Батяева, в экспозиции около 40 экспонатов — предметы женского и мужского рукоделия, кухонная и бытовая утварь. Один из самых старинных экспонатов — вафельница, которую нашли во время раскопок в Поволжье. Она была очень ржавая, ее отмыли. Предположительно, раритет датируется концом 18-го или началом 19 веков. На ее крышке, готическим шрифтом выбиты ингредиенты традиционных вафель.

Старинный рецепт гласит, что нужно взять яйца, масло, молоко и муку. Процесс выпекания достаточно трудоемкий. В вафельницу наливалось тесто, далее она защелкивалась и устанавливалась на бочку, в которой разведен костер. Когда вафли прожарились с одной стороны, с помощью специальных крючков чугунная конструкция переворачивалась.

Вафли — десерт изобретенный немцами — послужил появлению любимой многими кроссовок. Какая связь между этими казалось бы не совместимыми предметами? Как поведала Татьяна Батяева, тренер по легкой атлетике Билл Бауэрман мечтал изобрести для спортсменов обувь на удобной подошве. И однажды, завтракая вафлями его осенило, что максимально комфортная подошва — рифленая!

Автор видео Елена Белоусова



Одно из знаменитых и любимых немецких блюд — колбасы. Если сейчас их можно купить в магазине, раньше этот деликатес делали вручную с помощью металлического шприца, представленного на выставке.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Водолажская, «немецкий» проект подтолкнул к созданию еще одной выставки «На бердской земле никому не тесно», посвященную Дню города Бердска. На ней будет представлена культура и история различных национальностей проживающих в Бердске, в том числе и немцев.

— Если в вашей семье хранится шкатулочка, одежда или книги, сохраненные вашей немецкой бабушкой, приносите ее к нам в «Дом дружбы». Нам хотелось бы видеть активных людей, желающих сохранить историю своего рода и семьи в частности и в целом, историю российских немцев, — пригласила Елена Ефремовна.

Бердчанка Яна Ташкина с сыном и дочкой частые посетители выставок бердского историко-художественного музея. Интересно, говорит, узнавать, как жили люди с стародавние времена, какую одежду носили, какие блюда готовили.

По мнению молодой мамы важно приобщать детей к культуре с малых лет, чтобы они знали, насколько многогранен и многонационален Бердск.

Экспозиция «История и культура российских немцев» работает с 10.00 до 18.00 в будни, в субботу с 10.00 до 16.00, воскресенье — выходной. Билет для взрослого стоит 50 рублей, 30 рублей – для пенсионеров, школьников и студентов, 20 рублей – для дошкольников. Адрес музея: ул. Ленина, 89/8, офисы 701-703, телефон 5-31-55.