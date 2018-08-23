Отменяют электрички по выходным дням через Бердск

С опережением строят детсад и школу в микрорайоне Южном Бердска
Митрополит и наркополицейские пропагандировали ЗОЖ в детском лагере в Бердске
Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Зарабатывает за год депутат Госдумы на студию в престижном районе Москвы
Сносят хрущевки в столице по программе реновации
Знаки о выходе лосей на дорогу после гибели животных появились на трассе Р-256 под Бердском
Орешкин не поддержал идею изъятия сверхдоходов у нефтяников и металлургов
Деньгами взяточников и коррупционеров пополнять Пенсионный фонд предлагают единороссы
Разбитый тротуар отремонтируют за 312 тыс. рублей на ул. Ушакова в Бердске
Ну, что привет дачникам от РЖД))))
1 1