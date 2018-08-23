Отменяют электрички по выходным дням через Бердск

В связи со снижением пассажиропотока на южном направлении в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги с 1 сентября отменяются два пригородных электропоездов №6653 Новосибирск – Искитим и №6656 Искитим – Новосибирск, курсирующие по субботам и воскресеньям через станцию Бердск.

Данные пригородные поезда были назначены АО «Экспресс-пригород» на летний период со 2 июня 2018 года в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).